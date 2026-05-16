Nicht Eichhorn: Hertha verliert nächstes vielversprechendes Talent

Berlin - Den Ausverkauf befürchtet Stefan Leitl (48) trotz großem bevorstehenden Umbruch bei Hertha BSC nicht: "Das Gros der Mannschaft ist erstmal hier und hat Vertrag", erklärte der 48-Jährige auf der Pressekonferenz. "Es ist nicht so, dass sie alle weglaufen - um das auch mal klar festzustellen. Ich weiß, dass wir verkaufen wollen und vielleicht auch müssen - egal, in welcher Liga."

Yunus Ünal (18) verlässt Hertha BSC. © IMAGO / Matthias Koch

Das Quintett um Toni Leistner (35), Diego Demme (34) wurde bereits verabschiedet. Weitere Hertha-Stars werden folgen. So will auch Marten Winkler (23) in die Bundesliga.

Und wohin zieht es Kennet Eichhorn (16)? Hertha hofft, das Wunderkind noch ein Jahr in Berlin zu halten, doch das Top-Talent kann sich den neuen Verein quasi aussuchen. Die Top-Klubs stehen Schlange. Ein Verbleib damit doch recht unwahrscheinlich, muss die Alte Dame wieder einen größeren Transferüberschuss erzielen.

Bitter: Auch das nächste vielversprechende Talent ist nicht zu halten. Yunus Ünal (18) steht laut Transfermarkt.de vor einem Wechsel zu Hannover 96.

Der Linksverteidiger machte vor allem im Herbst groß auf sich aufmerksam, als er sowohl in der U19, als auch bei der U23 traf und traf. Auch bei den Profis durfte er sich bei zwei Testspielen beweisen.

Hertha wollte den Fördervertrag verlängern, überzeugen konnten sie Ünal aber nicht. Der Youngster sucht eine neue Herausforderung.