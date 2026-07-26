Leitl zieht Fazit: So soll Herthas neuer Fußball aussehen

Kitzbühel - Schluss in Österreich: Hertha BSC beendet das Trainingslager in Kitzbühel und tritt mit einem guten Gefühl die Heimreise an. Die Berliner sehen sich für den Ligastart in knapp zwei Wochen gerüstet.

Über eine Woche lang bereitete sich Hertha in Kitzbühel auf die neue Saison vor. © TAG24/Johannes Kohlstedt

"Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem Trainingslager, weil wir unser Programm komplett durchziehen konnten. Wir hatten bis auf Gustav Christensen zum Abschluss keinen Ausfall. Das ist natürlich bitter, aber insgesamt stand der komplette Kader permanent zur Verfügung und das ist natürlich super, weil wir sehr gut arbeiten konnten", zieht Stefan Leitl (48) Bilanz.

Einen Härtetest gibt es noch. Am 31. Juli testet die Alte Dame gegen Köln - wieder in Österreich. "Wir sind wirklich auf einem ordentlichen Weg. Was uns jetzt noch fehlt, ist, so einen Rhythmus zu bestimmen, aus dieser sehr intensiven Spielweise, vielleicht sich auch mal wieder in einem tieferen Block zu erholen. Das ist jetzt die Aufgabe in den nächsten Tagen, dass wir da gut hinkommen."

Apropos Spielweise: Die soll sich in der neuen Saison ändern. Hertha will offensiver werden, künftig höher stehen und höher pressen - mit einkalkuliertem Risiko. "Insgesamt bin ich super zufrieden mit der Art und Weise, wie wir spielen. Wir schießen viele Tore, wir werden auch das eine oder andere schlucken müssen, aber grundsätzlich gefällt uns dieser offensive Gedanke sehr, sehr gut. So machen wir weiter", kündigt Leitl an.

Die neue Spielweise kommt der doch jungen Mannschaft entgegen, rückt der Berliner Weg nach den vielen Abgängen noch mehr in den Fokus. Allein im Trainingslager waren acht Nachwuchsspieler dabei, die durchaus auf sich aufmerksam machen konnten.