Hertha im Trainingslager: Alte Dame fährt heim und ist vom CSD-Anschlag "erschüttert"
Kitzbühel - Das war's in Österreich! Wie schon vergangenes Jahr bezog Hertha BSC das Trainingslager in Kitzbühel. Neun Tage lang bereitet sich die Alte Dame auf die neue Saison vor.
Gute Nachrichten gab es dann auch kurz vor der Abreise. Mit Oluwaseun Adewumi (21) hat Hertha endlich den ersten Neuzugang verpflichtet.
Beide Tests sind zudem geglückt. Gegen die WSG Tirol siegte der Zweitligist mit 3:2.
Auch den Härtetest in Mondsee hat die Alte Dame bestanden. Gegen den südafrikanischen Erstligisten Mamelodi Sundowns F.C. erkämpfte sich der Hauptstadtklub ein 1:1 und bleibt in der Vorbereitung weiter ungeschlagen.
Den Trainingslager-Ticker von TAG24 gibt es hier zum Nachlesen.
26. Juli, 11.30 Uhr : Hertha reist ab und äußert sich zur Attacke beim CSD
Nach neun Tagen schuften heißt es Abschied nehmen. Für Hertha geht es zurück in die Hauptstadt. Die schrecklichen Nachrichten vom CSD haben derweil auch bei der Alten Dame Spuren hinterlassen. Sie drücken ihr Mitgefühl aus.
"Wir sind erschüttert über den Vorfall gestern Abend beim CSD. Unser Mitgefühl gilt der Familie der verstorbenen Person und allen Verletzten", teile der Zweitligist bei Instagram mit. "Es macht uns tief betroffen, dass ein Tag, der für Vielfalt, Liebe und Gemeinschaft steht, so endet."
Hertha war selbst mit einer Fußgruppe erstmals Teil des CSD, als zuvor Hunderttausende in Berlin friedlich gefeiert haben.
25. Juli, 18.30 Uhr: Kurzes Abschlusstraining mit Neuzugang
Beim internen Test blieb Neuzugang Oluwaseun Adewumi (21) noch außen vor, trainierte abseits des Feldes alleine mit Athletiktrainer Hendrik Vieth, heute aber konnte sich Stefan Leitl ein genaueres Bild von seinem Neuzugang machen. Erstmals trainierte Adewumi mit seinen Kollegen mit, zumindest teilweise.
Während der Großteil der Spieler in der Hitze laufen ging, arbeitete die Offensivkraft zusammen mit den Nachwuchsspielern Kian Todorovic, Jelani Ndi, Niklas Hildebrandt, Janne Berner und Keeper Burak Özkanli auf dem Fußballplatz. Zunächst standen Passübungen an, ehe es um Abschlüsse ging.
Mit ein paar individuellen Läufen von Sturm-Talent Hildebrandt endete dann nach einer guten Stunde die vorerst letzte Einheit in Kitzbühel. Morgen geht es für den Hertha-Tross dann Richtung Berlin.
Es wird ein kurzer Abschied aus Tirol. Bereits am Freitag kehrt der Zweitligist für ein Testspiel gegen Köln (in St. Johann) wieder zurück.
25. Juli, 16.35 Uhr: Schulterprellung bei Gustav Christensen
Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Gustav Christensen fehlt zwar beim vorerst letzten Training des Trainingslagers, dennoch konnte Entwarnung gegeben werden. Der Däne erlitt "nur" eine Schulterprellung.
Christensen war beim gestrigen internen Test unglücklich von Deyovaisio Zeefuik abgeräumt worden. "Es sah jetzt schon übel aus, das muss man dann ehrlich sagen", erklärte Stefan Leitl danach. Seine Hoffnungen, dass es keine schlimmere Verletzung sei, erfüllten sich glücklicherweise.
25. Juli, 12.30 Uhr: Hertha BSC feiert 134. Geburtstag
Tag acht und ein Grund zum Feiern. Nicht aber, weil sich das schweißtreibende Trainingslager dem Ende entgegen neigt, sondern weil Hertha BSC heute Geburtstag hat. Mit nun stolzen 134 Jahren wird die Alte Dame ihren Spitznamen gerecht.
Bevor es aber zum Koffer packen geht, bittet Stefan Leitl um 16.30 Uhr zum vorerst letzten Mal in Tirol auf den Trainingsplatz.
24. Juli, 19.50 Uhr: Heide abgereist, Sorgen um Christensen
Deyovaisio Zeefuik ist nach fast drei Monaten Verletzungspause zurück! Wie man ihn kennt - mit vollem Einsatz - räumte der Niederländer Gustav Christensen nahe der Seitenlinie ab. Ein Foul war sein beherztes Einsteigen nicht, hatte aber dennoch Folgen. Für Christensen, der es noch kurz versuchte und unglücklich auf die Schulter fiel, ging es nicht mehr weiter. Eine Diagnose gibt es noch nicht, dennoch droht ein Ausfall.
"Es sah jetzt schon übel aus, das muss man dann ehrlich sagen", erklärte Stefan Leitl. "Er hat auch starke Schmerzen und ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Wir hoffen, dass da keine schlimmere Verletzung ist."
Derweil ist Keeper Konstantin Heide bereits abgereist. Am Vormittag trainierte der Torhüter noch mit den Kollegen, am Nachmittag fehlte er dann beim letzten Härtetest. Der Grund: Heide wird am Samstag bei der U23 in der Regionalliga gebraucht. Er steht gegen Chemnitz im Tor.
24. Juli, 18.13 Uhr: Hertha gewinnt internes Testspiel, Schuler und Zeefuik geben Comeback
Letzter Härtetest vor der Abreise. Hertha testete gegen sich selbst und bat zu einem internen Testspiel. Nach 90 intensiven Minuten hieß es am Ende 4:2 (0:0).
Luca Schuler brachte Team Heim kurz nach dem Seitenwechsel in Führung. Stefan Leitl wird es freuen, konnte der Angreifer im Trainingslager bislang nur teilintegriert am Mannschaftstraining teilnehmen. Nun meldet sich Schuler zurück - per Doppelpack.
Auch Deyovaisio Zeefuik gab sein Comeback - mit Folgen für Gustav Christensen. Nach einem intensiven Zweikampf räumte der Rechtsverteidiger in der zweiten Halbzeit den ebenfalls eingewechselten Christensen ab. Der Däne fiel unglücklich auf die Schulter, versuchte es nochmal, ging dann aber doch vom Feld.
Zuvor hatte Thorsteinsson für Team Auswärts den Ausgleich erzielt und war wenig später erneut zur Stelle. Aus etwa 25 Minuten knallte der Isländer den Ball in den Winkel. Ein Traumtor zum zweiten Streich.
Es blieb der Tag des Doppelpacks. Nun war wieder Schuler zur Stelle, als er nach Vorlage von Leon Jensen, erst den Ball abschirmte, sich kurz drehte und die Kugel verwertete.
Beinah hätte Thorsteinsson dann mit dem nächsten Traumtor nachgelegt. Sein Versuch aus gut und gerne 35 Metern verfehlte den Kasten nur knapp. Das letzte Wort hatte aber das von Andrej Mijatovic gecoachte Heimteam (Andreas Schumacher coachte während des Spiels Team Auswärts).
Erst bestrafte Kevin Sessa in der Schlussphase einen Fehler von Pascal Klemens, dann machte Mayson Grothe mit dem 4:2 alles klar.
Beim Elfmeterschießen hatten die zwei Doppelpacker dann jedoch weniger Glück. Sowohl Thorsteinsson als auch Schuler scheiterten vom Punkt. Insgesamt konnten Gersbeck und Goller jeweils drei Elfmeter halten und ihre eigenen souverän verwandeln, sodass Leitl auf den zweiten Durchgang verzichtete. Man einigte sich auf Unentschieden.
So startete Hertha (Heimtrikot): Gersbeck - Eitschberger, Gechter, Diallo, Grothe - Lum, Sessa - Winkler, Jensen, Brekalo - Hildebrandt
So startete Hertha (Auswärtstrikot): Goller - Berner, Klemens, Dardai, Kolbe - Seguin, Telib - Todorovic, Gouram, Thorsteinsson - Grönning
24. Juli, 16.20 Uhr: Hertha präsentiert ersten Neuzugang
Jetzt hat auch Hertha den ersten Neuzugang. Die Berliner leihen Oluwaseun Adewumi (21) von Burnley bis Saisonende aus. Der Österreicher wird die Nummer 19 erhalten.
"Trotz seines jungen Alters hat er bereits in verschiedenen Wettbewerben Erfahrungen gesammelt und kann mehrere Rollen und Positionen in der Offensive bekleiden. Er wird unserem Spiel mit seiner Vielseitigkeit, seinem Tempo und seiner Dynamik guttun", freut sich Sportdirektor Benjamin Weber über den Neuzugang.
Österreichs U21-Nationalspieler ist sogar schon mit im Trainingslager in Tirol. Beim internen Testspiel ist die Offensivkraft allerdings noch außen vor. Adewumi trainiert nur wenige Meter weiter individuell.
Mehr dazu im Artikel: Erster Neuzugang ist da: Hertha BSC holt dribbelstarken Flitzer aus England
24. Juli, 12 Uhr: Standardtraining am Vormittag
Das nicht-öffentliche Training haben die Hertha-Stars gut überstanden. Am Freitag standen Stefan Leitl erneut alle 24 Feldspieler + die vier Torhüter zur Verfügung.
Der Fokus lag vor allem auf Standards. Da hatte Leitl nach dem 1:1 gegen Sundowns in einer Medienrunde Verbesserungspotential ausgemacht. Unterteilt in zwei Gruppen (eine Offensive und eine Defensive) übten die Berliner verschiedenste Varianten: Mal lang, mal kurz, mal flach, mal überraschend, aber auch mal schmerzhaft. Paul Seguin blockte einmal mit den Allerwertesten, was von einem kurzen Aufschrei begleitet wurde. "Hat genau den richtigen erwischt", scherzte Leitl.
Um 15.30 Uhr geht es schon wieder weiter. Dann steht ein Trainingsspiel an.
23. Juli, 19.40 Uhr: Josip Brekalo verlängert bis 2028
Er ist bislang ein absoluter Glücksgriff für Hertha BSC und bleibt der Alten Dame länger erhalten: Josip Brekalo hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert. "Josip hat sich seit seiner Ankunft in Berlin im Winter sofort sehr stark mit Hertha BSC identifiziert, war direkt ein wichtiger Faktor in unserem Spiel und in der Mannschaft", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (46). "Wir freuen uns deshalb sehr, dass sich Josip zum jetzigen Zeitpunkt klar zu Hertha BSC bekannt hat und wir auch in der Zukunft auf seine Erfahrung und Torgefahr bauen können."
Brekalo kam erst in Winter nach Berlin und schlug voll ein. In elf Spielen gelangen dem Kroaten drei Tore und zwei Vorlagen. Jetzt wird der 28-Jährige wohl noch mehr zum Faktor im Berliner Spiel werden. "Ich habe mich bei Hertha direkt sehr wohl gefühlt und bin hier genau am richtigen Ort. Vor uns liegt eine spannende Zeit - und ich freue mich, die mitprägen zu können", sagte Brekalo in der Vereinsmitteilung.
Nach den vielen Abgängen wartet die Alte Dame zwar noch auf den ersten Neuzugang, setzt aber mit der Brekalo-Verlängerung das nächste positive Zeichen. Zuvor verlängerte schon der umworbene Julian Eitschberger (22).
23. Juli, 11 Uhr: Hertha-Training unter Ausschuss der Öffentlichkeit
Tag sechs in Tirol. Heute wird es hier etwas ruhiger zugehen. Hertha trainiert zwar, allerdings ohne Fans und auch ohne Journalisten. Das Training findet unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt.
Zuvor hatte Stefan Leitl nach dem Testspiel-Remis gegen Sundowns in einer Medienrunde unter anderem über die Transferfrage gesprochen. Mehr dazu im Artikel: Hertha wartet weiter auf den ersten Neuen, aber Leitl bleibt positiv: "Wir haben noch Zeit"
22. Juli, 17.06 Uhr: Hertha BSC gibt Testspiel gegen den 1. FC Köln bekannt
Das wird eine schnelle Rückkehr nach Tirol: Hertha BSC hat das nächste Testspiel bekanntgeben. Die Berliner treffen am Freitag, dem 31. Juli im Koasastadion St. Johann auf den 1. FC Köln. Anpfiff ist dann um 12 Uhr.
St. Johann ist nur wenige Kilometer von Kitzbühel entfernt. Hertha aber, die noch bis Sonntag in Österreich vor Ort sind, ist da schon wieder in der Hauptstadt. Für die Blau-Weißen ist es vermutlich der letzte Härtetest. Eine Woche später eröffnen sie die Zweitligasaison in Bochum.
22. Juli, 13 Uhr: Niederlechner besucht Hertha-Training
Noch bevor die Fahrradtruppe den Trainingsplatz erreichten, konnten sich die Hertha-Fans über einen ganz besonderen Zaungast freuen: Florian Niederlechner stattete den Berlinern einen Besuch ab, unterhielt sich lange mit Andrej Mijatovic, aber auch mit seinen alten Mannschaftskollegen Kevin Sessa, Luca Schuler und Co. Auch von seinem Ex-Coach Stefan Leitl gab es eine herzliche Umarmung.
Niederlechner wechselte vor einem Jahr zu 1860 München und bleibt auch trotz Zwangsabstieg bei den Löwen. Erst vor wenigen Tagen unterschrieb der Ex-Stürmer einen Vertrag bis 2027.
Derweil mussten die Profis einen Fitnesszirkel von Athletiktrainer Henrik Kuchno absolvieren. Das 1:1 gegen Sundowns haben sie gut überstanden. Alle Hertha-Stars schwitzten beim Plank, Gewichtheben und Co. Bedeutet: Auch Linus Gechter, der gestern vorsichtshalber pausierte, ist wieder dabei.
Für mächtig Spaß sorgte wiederum die nächste Übung. Vorbei an Stangen, mussten in Vierergruppen ähnlich wie beim Memory verschiedene Karten gefunden werden (Bube, Dame, König, Ass/2x Karo, 2x Pik), ehe die Regenerationseinheit nach gut eineinhalb Stunden ein Ende fand.
21. Juli, 20.28 Uhr: Leitl nach Remis zufrieden
Das Spiel ist durch. Am Ende trennen sich Hertha und Mamelodi Sundowns durch die Tore von Leon Jensen und Antonio Van Wyk 1:1. "Sie haben uns in allen Belangen gefordert. Man hat gesehen, warum sie RB Leipzig geschlagen haben", zeigte sich Stefan Leitl nach dem Spiel zufrieden.
"Wir haben es richtig gut gemacht, wir standen hoch, waren intensiv und mutig. Hintenraus haben wir gut verteidigt, wenig zugelassen. Jetzt werden wir ein bisschen Frische reinbekommen. Dazu noch mehr Zutrauen im eigenen Ballbesitz. Dann sind wir auf einem guten Weg."
21. Juli, 17.10 Uhr: Hertha und Sundowns mit Trauerflor
Das Spiel gegen Mamelodi Sundowns läuft. Für Gechter hat es nicht gereicht. Der Abwehrspieler fehlt im Kader, nachdem er das Anschwitzen am Vormittag mit Sehproblemen abgebrochen hat.
Vor dem Anpfiff gab es noch eine Schweigeminute. Hintergrund ist der Tod des südafrikanischen WM-Teilnehmers Jayden Adams, der im Alter von 25 tot aufgefunden war. Beide Teams laufen mit Trauerflor auf.
21. Juli, 12 Uhr: Gechter bricht Einheit wegen Seh-Problemen ab
Anschwitzen vor dem zweiten Test. Weil Hertha schon um 17 Uhr in Mondsee den zweiten Test des Trainingslagers bestreitet, stand am Dienstagvormittag nur eine kurze Einheit auf dem Programm. Eine Spaß-Einheit zu Beginn sollte jedoch Folgen haben. Linus Gechter bekam einen Ball an den Kopf bzw. ins Auge und ließ den Rest der Übung aus.
Danach versuchte es der Abwehrspieler noch einmal mit der nächsten Übung (Verhalten bei Standards), brach das Training aber ab. Sein Einsatz gegen Mamelodi Sundowns F.C. ist offen.
Luca Schuler und Deyovaisio Zeefuik werden derweil nicht zum Einsatz kommen. Das Duo trainierte individuell.
20. Juli, 16.20 Uhr: Ex-Kapitän Holger Brück im Alter von 78 verstorben
Hertha trauert um eine Vereinslegende. Der ehemalige Kapitän Holger Brück ist am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 78 verstorben, teilt der Hauptstadtklub mit.
"Hertha BSC spricht der gesamten Familie in dieser schweren Zeit ein tief empfundenes und aufrichtiges Beileid aus", heißt es. "Wir werden sein Andenken stets bewahren. Holger Brück wird als Spieler und insbesondere als Mensch für immer in unseren Herzen bleiben."
Der ehemalige Abwehrspieler wechselte 1972 von Hessen Kassel zu Hertha BSC, blieb neun Jahre bei der Alten Dame und kam auf insgesamt 396 Pflichtspiele für Hertha, bei denen er 39 Tore erzielte. 1981 lief Brück ein letztes Mal für Hertha auf. Anschließend verließ er die Blau-Weißen und wechselte nach Kanada zu den Calgary Boomers.
Zu den Höhepunkten in Berlin zählen die Vizemeisterschaft 1974/75, zwei DFB-Pokal-Halbfinals, der Finaleinzug im DFB-Pokal 1976/77 sowie das Erreichen des UEFA-Pokal-Halbfinals 1978/79.
Bewegend: Trotz bereits fortgeschrittener Krankheit stattete Brück anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Vizemeisterschaft 1975 dem Klub im Mai 2025 einen Besuch ab.
20. Juli, 12 Uhr: Training beendet
Eine gute Stunde und zehn Minuten lang ließ Leitl seine Jungs schwitzen. Die Hertha-Stars mussten zunächst einen kleinen Parcours überwinden, an deren Ende am besten viele Tore fallen sollten. Ein Beispiel: Auf zwei Zuspielen vom neuen Co-Trainer Schumacher, ging es vorbei an den blauen Stangen, ehe der Abschluss gesucht wurde. Anschließend ging es per Sprint zur nächsten Übung.
Auffällig: Beim Kopfball schlug Leitl wieder die Flanken selbst. Wie auch Mijatovic auf der anderen Seite.
Derweil hat die WM auch bei Hertha Spuren hinterlassen. Als Schuler beim intensiven Trainingsspiel unglücklich aufkam und mit schmerzverzerrtem Gesicht liegenblieb, sodass seine Kollegen das Spiel unterbrachen, gab es prompt eine Ansage vom Coach: "Das gibt's nicht mehr. Wenn wir liegen bleiben, sind wir in Unterzahl."
Raus auf den Trainingsplatz geht es heute nicht mehr. Stattdessen steht Regeneration an. Morgen treten die Berliner dann zum zweiten Testspiel in Österreich an. Die Alte Dame trifft in Mondsee (17 Uhr) auf Mamelodi Sundowns F.C.
20. Juli, 10.30 Uhr: Heute nur eine Trainingseinheit
Tag drei in Tirol. Stefan Leitl lässt es heute mal ruhiger angehen bzw. bei nur einer Trainingseinheit. Die gute Nachricht: Alle Mann sind erneut an Bord.
19. Juli, 18 Uhr: Teures Training für Linus Gechter
Tag zwei in Kitzbühel ist geschafft. Für Linus Gechter allerdings wurde es eine teure Angelegenheit. Nach der Nachmittagseinheit, die erneut in Gruppen unterteilt wurde, ging es beim Lattenschießen mit Deyovaisio Zeefuik heiß her - sehr zur Freude von Niklas Kolbe und Marton Dardai.
Siegessicher kündigte Zeefuik beim finalen Versuch aus etwa 40 Meter an, dass alle jetzt nach Hause gehen können. Er behielt recht. Der Ball klatschte an die Latte. Die 300 Euro waren ihm sicher.
Paul Seguin ließ sich wiederum nicht auf ein Spielchen ein. Vermutlich auch besser so. "Heute bin ich Messi", rief der Fanliebling.
19. Juli, 13 Uhr: Entwarnung bei Jelani Ndi
Vom Gewitter blieb Hertha zwar verschont, dennoch wurde es eine Regen-Einheit. Während die mitgereisten Hertha-Fans Zuflucht unter zwei Tribünen fanden, ackerten die Berliner 90 volle Minuten lang - inklusive Sprintübungen zum Schluss mit Henrik Kuchno. Der Fokus lag während des Trainings aber vor allem auf Passübungen. Ganz zufrieden wirkte Stefan Leitl jedoch nicht. "Mehr Ballbesitz, mehr Struktur" forderte der Coach.
Die gute Nachricht: Alle konnten mitmachen. Nur Deyovaisio Zeefuik und Luca Schuler trainierten teilweise individuell.
Heißt: Auch Jelani Ndi mischte wieder voll mit. Der Flügelflitzer musste am Samstag nach einem Schlag aufs Knie das Training abbrechen. Er scheint alles gut überstanden zu haben.
19. Juli, 11 Uhr: Hertha findet mit Andreas Schumacher neuen Co-Trainer
Das erste Training läuft - mit einem neuen Gesicht. Ein Neuzugang ist zwar immer noch nicht verpflichtet, dafür aber hat Stefan Leitl seinen neuen Co-Trainer. Andreas Schumacher verstärkt das Trainerteam. Zuletzt war der 45-Jährige von 2023 bis 2025 Assistenztrainer bei Magdeburg.
Schumacher folgt auf Standard-Trainer Patrick Ebert, der Hertha als Co-Trainer der U17 erhalten bleibt. "Wir sind glücklich darüber, dass uns Andreas Schumacher mit seiner Kompetenz, seiner Expertise und seiner Erfahrung in der 2. Bundesliga unterstützt", sagte Leitl in der Vereinsmitteilung. "Er hat bereits in fast jedem Altersbereich und auf fast jedem Level in unterschiedlichsten Rollen gearbeitet. In ausführlichen Gesprächen haben wir schnell festgestellt, dass sich unsere Vorstellungen von Fußball decken. Deswegen freue ich mich schon sehr auf den tagtäglichen Austausch mit ihm."
18. Juli, 18 Uhr: Zweite Einheit beendet, Leitl schlägt Flanken selbst
Die zweite Einheit des Tages ist durch und stand ganz im Mittelpunkt von Stefan Leitl. Der Übungsleiter machte das Verhalten beim zweiten Ball nach einem Standard zur Chefsache, schlug die Flanken selbst und mischte später auch als Anläufer mit.
Kurios: Weil Hertha nur mit Mini-Kader angereist ist, übernahmen kurzerhand die zwei Teammanager die Rolle der beiden Abwehrspieler. Zuvor wurden die Hertha-Stars in drei Gruppen unterteilt. Die eine übte Kopfbälle, die andere Standards und Kevin Sessa, Boris Lum und Co. bekamen es eben mit Leitl zu tun.
Jelani Ndi blieb nach der Schrecksekunde vom Vormittag wenig überraschend im Hotel. Marten Winkler wiederum kehrte auf den Trainingsplatz zurück, trainierte aber nur individuell. Auch Luca Schuler, Deyovaisio Zeefuik und Niklas Hildebrandt konnten noch nicht alle Übungen mitmachen.
Leicht frustrierend wurde es nach dem Training dann aber für Keeper Marius Gersbeck. Beim Extra-Torschusstraining haute ihn Kevin Sessa ein Ding nach dem anderen rein.
"Vielleicht ist es ein bisschen zu nah für dich", scherzte der Testspiel-Doppelpacker, ging daraufhin ein Stück zurück - und haute die Kugel erneut ins Netz!
18. Juli, 13 Uhr: Ndi muss Einheit mit bandagiertem Knie abbrechen
Das dann doch eher Spielersatztraining war fast vorbei, dann passierte es: Beim Fünf-gegen-fünf musste Jelani Ndi die Einheit abbrechen. Mit bandagierten Knie verließ der Youngster den Platz. Auch Staff und Mitspieler wollten nach Ende des Trainings wissen, was los ist. Ob und wie lange er ausfällt, ist noch völlig unklar.
Ausgerechnet Ndi. Im April vergangenen Jahres riss sich der Flügelflitzer das Kreuzband, fiel daraufhin die komplette vergangene Saison aus. In der Vorbereitung konnte das Top-Talent durchaus auf sich aufmerksam machen. Erst recht beim gestrigen Test, als er das 3:2-Siegtor erzielte. Grund zur Hoffnung: Diesmal erwischte es das andere Knie.
Doch es gab auch positive Nachrichten vom Trainingsplatz. Während Kevin Sessa und Co. (die Spieler mit den meisten Minuten in den Knochen) laufen gingen, trainierte Boris Lum nach seiner erfolgreichen U19-EM-Teilnahme wieder mit. Auch die zuletzt verletzten Luca Schuler, Deyovaisio Zeefuik und Niklas Hildebrand standen auf dem Platz, trainierten aber Abseits der Gruppe.
Für die Profis gibt es dennoch nur eine kurze Verschnaufpause. Um 16.30 Uhr geht es schon wieder weiter.
18. Juli, 10.30 Uhr: Entwarnung um Gechter, Grothe und Winkler
Lockerer Aufgalopp an Tag eins. Bis auf Marten Winkler, der individuell trainiert, sind alle Mann an Bord. Heißt: Entwarnung für das angeschlagene Trio, um Gechter, Grothe und Winkler. Alle drei mussten beim gestrigen Test gegen die WSG Tirol (3:2) ausgewechselt werden.
Großartig aufwärmen brauchten sich die Hertha-Stars nicht. Sie haben schon etwas Cardio-Training in den Knochen, erschienen sie mit Fahrrad beim Training. Angeführt wurde die Fahrradtruppe von Doppelpacker Kevin Sessa.
17. Juli, 21 Uhr: WSG-Profi mit Kopfverletzung vom Platz
Hertha siegt auch im vierten Test. Gegen die WSG Triol gewannen die Berliner mit 3:2. Überschattet wurde der Test allerdings von einer Kopfverletzung. In der 88. Minute rasselte David Jaunegg Höhe Mittellinie mit Herthas Kian Todorovic zusammen. Die Teamärzte zeigten es sofort an: Er musste raus.
Auch Herthas Mannschaftsarzt half bei der Behandlung. Mit einer Halskrause und per Trage wurde er schließlich vom Platz gebracht. Der Schiedsrichter hatte das Spiel da schon beendet und auf eine Nachspielzeit verzichtet. "Das sah tatsächlich dramatisch aus", sagte Stefan Leitl (48) im Anschluss und schickte seine Genesungswünsche: "Ich hoffe, dass da nichts passiert ist."
17. Juli, 13.50 Uhr: Hertha BSC gibt Kader bekannt
Alle Mann an Bord: Mit einem übersichtlichen 26-Mann-Kader reist Hertha nach Österreich. Überraschungen bleiben aus. Heißt: Auch der zuletzt angeschlagene Luca Schuler (26), sowie Deyovaisio Zeefuik (27), der sich im Mai am Oberschenkel verletzte, fahren mit.
Für den abgewanderten Tjark Ernst kommt Burak Özkanlı (19) mit. Der Nachwuchs-Keeper hatte erst im Mai seinen ersten Profivertrag unterschrieben und wird mit einem Tag Verspätung dazustoßen.
17. Juli, 11.55 Uhr: Eitschberger verlängert langfristig
Der erste Neuzugang lässt weiter auf sich warten und doch gibt es gute Nachrichten: Julian Eitschberger (22) hat seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Im Winter wollte der Rechtsverteidiger mangels Spielpraxis noch weg. Auch in dieser Transferperiode galt Eitschberger als möglicher Abgangskandidat. Jetzt ist aber klar: Das Eigengewächs bleibt!
"Eitschi hat sich in den vergangenen Jahren durch seinen Ehrgeiz, Einsatzwillen und seine Bereitschaft kontinuierlich weiterentwickelt und gezeigt, dass er großes Potential besitzt. Wir freuen uns, dass er sich mit seiner Verlängerung klar zu uns bekennt und wir unsere gemeinsame Reise fortsetzen werden", so Sportdirektor Benjamin Weber (46).
Vergangene Saison kam der 22-Jährige nach zuvor zwei Leihen auf insgesamt 28 Spiele. Nun winkt durch den XXL-Umbruch noch mehr Spielzeit. "Den Traum, bei Hertha zum Profi zu werden, konnte ich mir bereits erfüllen. Jetzt möchte ich meinen Weg in diesem Trikot weitergehen und meine Entwicklung fortführen: Ich möchte mich einbringen und Verantwortung übernehmen. Auf all das freue ich mich und werde weiter Vollgas geben", sagte Eitschberger in einer Vereinsmitteilung.
17. Juli, 10 Uhr: Hertha startet Trainingslager mit Testspiel
Hallo und willkommen zum TAG24-Trainingslager-Blog von Hertha BSC. Noch befinden sich beide Parteien auf der Anfahrt in Richtung Alpen - inklusive Bahnverspätung. Natürlich.
Viel Zeit zum Kofferauspacken gibt es für die Hertha-Stars aber nicht. Kaum in Österreich angekommen, steht auch das erste Testspiel an. Um 18.30 Uhr spielt die Alte Dame gegen WSG Tirol. Das erste Training findet dann am Samstag statt.
Titelfoto: TAG24/Johannes Kohlstedt,