Lukebakio vor Wechsel zu Sevilla! Wer jetzt zu Hertha kommen soll

Der Flügelflitzer ist am Mittwochabend in Sevilla gelandet, unterschreibt beim Europa-League-Sieger. Ein ganz wichtiger Deal für den Hauptstadtklub. Seit Wochen schon packen sie den Belgier in Watte.

Hertha BSC interessiert sich für Matthias Braunöder (21, l.) von Austria Wien © JOSE JORDAN / AFP

Doch die Berliner haben offenbar noch weitere Spieler für die Zentrale auf dem Zettel. Dort ist die Not am größten. Am Samstag beim HSV (0:3) versuchten sich gleich sechs Spieler in der Mitte, keiner davon ist gelernter Sechser oder Achter.

Laut Sky sollen die Blau-Weißen nun Matthias Braunöder (21) von Austria Wien ins Visier genommen. Der 21-Jährige hat offenbar großes Interesse zur Hertha zu kommen.

Es gibt aber namhafte Konkurrenz. Auch Hellas Verona, die gerade erst Serdar geholt haben, soll neben zwei englischen Zweitligisten im Rennen sein. Die Ablösesumme soll demnach zwischen ein bis zwei Millionen Euro betragen.

Noch günstiger wäre da Stef Peeters (31). Der 31-Jährige ist ebenfalls im zentralen Mittelfeld beheimatet, ist ablösefrei und würde mit Smail Prevljak (28) auf einen ehemaligen Mitspieler treffen. Beide kennen sich noch aus Eupen.

Der "B.Z." zufolge hat Hertha den Belgier zwar auf dem Zettel, er habe aber auch andere Optionen. Kurios: Er folgt Hertha bereits auf seinem Instagram-Kanal.