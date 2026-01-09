Cuisance über Hertha-Wunderkind Eichhorn: "Er muss ein Mann werden"

Lagos (Portugal) - Er weiß, wovon er spricht. Mit gerade mal 18 Jahren und 31 Tagen feierte Michaël Cuisance (26) sein Bundesligadebüt. Der Hype um den Franzosen war groß. Ähnlich groß wie bei Kennet Eichhorn (16). Herthas Wunderkind soll sich bereits in die Notizblöcke aller Top-Klubs gespielt haben .

Michaël Cuisance (26) hat in seiner Karriere schon viel erlebt. © Robert Michael/dpa

"Was Kenny macht, ist überragend", lobt Cuisance den erst 16-Jährigen in einer Medienrunde am Rande des Trainingslagers, bei dem auch TAG24 vor Ort ist. "Was schwer ist, das zu wiederholen. Ich habe das selbst erlebt. Du bist jung, machst alles, ohne nachzudenken. Alles passt. Im zweiten Jahr ist es schwerer, weil du es wiederholen musst. Das wird die Schwierigkeit für Kenny."

Er weiß, wie schnell es nach oben, aber auch nach unten gehen kann. Nur zwei Jahre nach seinem Bundesligadebüt wechselte er schon zum großen FC Bayern, fiel dort aber mehr durch Eskapaden als durch Leistung auf. Nur 13 Einsätze stehen in seiner Vita. Als Problemprofi verschrien, lief es auch in Frankreich und Italien nicht besser.

Dass auch der Teenager in die falsche Richtung abbiegt, fürchtet der 26-Jährige aber nicht. "Er ist ein sehr seriöser Junge. Er arbeitet hart und hat ein gutes familiäres Umfeld. Das ist gut für ihn."

Dennoch soll auch er seinen Weg gehen. "Er muss ein Mann werden. Ich habe so viele Fehler gemacht und jetzt bin ich nicht der perfekte Mika, aber ich bin stolz drauf, was aus mir geworden ist."