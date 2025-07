Hat Hertha BSC einen spanischen Nationalspieler an der Angel?

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Torjäger eine katastrophale Saison bei den Madrilenen hinter sich hat, in der er gerade einmal 20 Minuten Spielzeit in LaLiga sammeln durfte.

Stefan Leitl (47) hat angekündigt, dass Hertha BSC noch Veränderungen am Kader vornehmen wird. © Andreas Gora/dpa

Sein Marktwert wird daher aktuell auch nur auf etwa 700.000 Euro taxiert - kaum zu glauben, dass die Blau-Weißen so viel für den Spanier locker machen würden, auch wenn er noch bis Sommer 2027 bei Rayo unter Vertrag steht.

Für diese Summe könnte man wohl sogar Haris Tabakovic (31) aus Hoffenheim zurückholen, der beim Hauptstadtklub nach wie vor einen sehr guten Ruf genießt.

Fakt ist aber auch, dass die Spree-Athener noch Nachholbedarf im Sturmzentrum haben. "Wir wollen und müssen am Kader auch noch was machen", kündigte Coach Stefan Leitl (47) in einer Medienrunde auf Nachfrage nach einem neuen Mittelstürmer an.

Dem Berliner Sport Club stehen zurzeit mit Sebastian Grönning (28) und Luca Schuler (26) nur zwei gelernte Knipser zur Verfügung, wobei letztgenannter auch noch an einer hartnäckigen Hüftverletzung laboriert.

Bevor Hertha BSC den Kader aber verstärken kann, müssen erst einmal einige Spieler abgegeben werden. Agustin Rogel (27), Kelian Nsona (23) und Palko Dardai (26) werden allesamt mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Immerhin konnte sich die Alte Dame jetzt aber langfristig die Dienste von Mega-Talent Kennet Eichhorn (15) sichern.