Millionensegen für Hertha? Alte Dame verhängt XXL-Preisschild für Eichhorn
Berlin - Mit ihm hat Hertha BSC ein Mega-Talent in den eigenen Reihen. Dass Kennet Eichhorn erst 16 Jahre alt ist, merkt man den Teenager überhaupt nicht an. Nach acht Ligaspielen ist Eichhorn, der im Unterhaus einen Rekord nach dem anderen aufstellt, die derzeit wohl heißeste Aktie der 2. Liga.
In der Hauptstadt ist man sich daher bewusst: Lange wird man das Wunderkind wohl nicht halten können. Erst recht nicht, wenn die Berliner abermals den Aufstieg verpassen sollten.
Für den Fall der Fälle aber hat der klamme Zweitligist vorgesorgt. Der Sport Bild zufolge soll die Alte Dame eine Art Schmerzgrenze festgelegt haben. Demnach soll das Preisschild bei mindestens 20 Millionen Euro liegen.
Damit wäre der Hertha-Bubi teurer als Ibrahim Maza (19). Das Top-Talent schloss sich diesen Sommer für 12 Millionen Euro Bayer Leverkusen an.
An Interesse mangelt es offenbar nicht. Der Sport Bild zufolge sollen jene Leverkusener zu den vier Top-Klubs aus dem Oberhaus gehören, die mindestens ein Auge auf Eichhorn geworfen haben. Auch der FC Bayern, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sollen am 16-Jährigen interessiert sein.
Hertha BSC: Kennet Eichhorn schreibt mehrmals Geschichte
Letztere buhlten schon im Sommer heftig um den 16-Jährigen, dann aber verlängerte der gebürtige Brandenburger doch bei Hertha und schrieb nur wenige Wochen später mit seiner Einwechslung am zweiten Spieltag Geschichte. 16 Jahre und 14 Tage - so jung war noch kein Spieler in der 2. Liga bei seinem Profidebüt.
Inzwischen hat sich der Sechser als Stammspieler etabliert (auch Rekord). Gegen Dynamo Dresden erhielt er zwar eine Verschnaufpause, doch trotz der Rückkehr von Diego Demme (33) und Paul Seguin (30) wird der Jungspund wohl auch die nächsten Wochen die Fäden im Mittelfeld ziehen: "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass beide in ihrer körperlichen Verfassung noch viel Luft nach oben haben", sagte Stefan Leitl (48) zuletzt.
Heißt: Am Samstag beim Topspiel in Kaiserslautern wird Eichhorn wohl wieder in der Startelf stehen. Seine unaufgeregte, abgeklärte, passsichere und für sein Alter reife Spielweise wird dem Berliner Spiel guttun.
Nur wie lange noch? Auch Scouts von internationalen Top-Klubs wie Manchester United, dem FC Liverpool oder dem FC Barcelona sollen ihn schon aus nächster Nähe betrachtet haben.
