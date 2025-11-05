Millionensegen für Hertha? Alte Dame verhängt XXL-Preisschild für Eichhorn

Berlin - Mit ihm hat Hertha BSC ein Mega-Talent in den eigenen Reihen. Dass Kennet Eichhorn erst 16 Jahre alt ist, merkt man den Teenager überhaupt nicht an. Nach acht Ligaspielen ist Eichhorn, der im Unterhaus einen Rekord nach dem anderen aufstellt, die derzeit wohl heißeste Aktie der 2. Liga .

Hertha-Juwel Kennet Eichhorn (16) hat längst das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen. © David Inderlied/dpa

In der Hauptstadt ist man sich daher bewusst: Lange wird man das Wunderkind wohl nicht halten können. Erst recht nicht, wenn die Berliner abermals den Aufstieg verpassen sollten.

Für den Fall der Fälle aber hat der klamme Zweitligist vorgesorgt. Der Sport Bild zufolge soll die Alte Dame eine Art Schmerzgrenze festgelegt haben. Demnach soll das Preisschild bei mindestens 20 Millionen Euro liegen.

Damit wäre der Hertha-Bubi teurer als Ibrahim Maza (19). Das Top-Talent schloss sich diesen Sommer für 12 Millionen Euro Bayer Leverkusen an.

An Interesse mangelt es offenbar nicht. Der Sport Bild zufolge sollen jene Leverkusener zu den vier Top-Klubs aus dem Oberhaus gehören, die mindestens ein Auge auf Eichhorn geworfen haben. Auch der FC Bayern, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sollen am 16-Jährigen interessiert sein.