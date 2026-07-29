Hertha BSC: Fordert ein Österreicher Marius Gersbeck heraus?

Berlin - Nach dem Abgang von Tjark Ernst (23) hat Hertha BSC noch keinen neuen Stammkeeper verpflichtet. Jetzt könnte die Alte Dame in Österreich fündig geworden sein.

Nikolas Polster (24) ist schon mehrfach zum ÖFB eingeladen worden, wartet aber noch auf sein erstes Länderspiel. © Max Slovencik/APA/dpa

Wie Sky im Transfer-Ticker berichtet, sollen die Berliner Nikolas Polster (24) auf dem Zettel haben. Der 24-Jährige steht zurzeit beim Wolfsberger AC unter Vertrag, Sein Arbeitspapier hat demnach nur noch ein Jahr Gültigkeit.

Polster selbst könne sich einen Wechsel ins Nachbarland sehr gut vorstellen. Allerdings sollen ihm auch Anfragen von weiteren Klubs vorliegen, sodass Hertha nicht konkurrenzlos im Werben um den Torhüter ist.

Der Hauptstadtklub soll bereits erste Gespräche mit der Spielerseite geführt haben, prüfe aber auch Alternativen für den Job zwischen den Pfosten.

Der kicker geht jedoch davon aus, dass Polster trotz der geringen Restlaufzeit seines Vertrages aktuell zu teuer für die Blau-Weißen sein dürfte.

Polster spielt seit Sommer 2024 für die Wolfsberger und war unangefochtener Stammkeeper beim AC, mit dem er auch schon erste internationale Luft geschnuppert hat.