Hertha BSC: Fordert ein Österreicher Marius Gersbeck heraus?
Berlin - Nach dem Abgang von Tjark Ernst (23) hat Hertha BSC noch keinen neuen Stammkeeper verpflichtet. Jetzt könnte die Alte Dame in Österreich fündig geworden sein.
Wie Sky im Transfer-Ticker berichtet, sollen die Berliner Nikolas Polster (24) auf dem Zettel haben. Der 24-Jährige steht zurzeit beim Wolfsberger AC unter Vertrag, Sein Arbeitspapier hat demnach nur noch ein Jahr Gültigkeit.
Polster selbst könne sich einen Wechsel ins Nachbarland sehr gut vorstellen. Allerdings sollen ihm auch Anfragen von weiteren Klubs vorliegen, sodass Hertha nicht konkurrenzlos im Werben um den Torhüter ist.
Der Hauptstadtklub soll bereits erste Gespräche mit der Spielerseite geführt haben, prüfe aber auch Alternativen für den Job zwischen den Pfosten.
Der kicker geht jedoch davon aus, dass Polster trotz der geringen Restlaufzeit seines Vertrages aktuell zu teuer für die Blau-Weißen sein dürfte.
Polster spielt seit Sommer 2024 für die Wolfsberger und war unangefochtener Stammkeeper beim AC, mit dem er auch schon erste internationale Luft geschnuppert hat.
Geht Marius Gersbeck als Nummer eins für Hertha BSC in die neue Saison?
Zudem wurde der Schlussmann bereits zu mehreren Lehrgängen der österreichischen Nationalmannschaft eingeladen, wartet aber nach wie vor auf sein erstes Länderspiel - den Sprung auf den WM-Zug hat er knapp verpasst.
Ernst war Mitte Juli zu Feyenoord Rotterdam gewechselt und spielt in der neuen Saison mit dem aktuellen Vize-Meiser der Eredivisie in der Champions League.
Sein Transfer hat den Spree-Athenern fünf Millionen Euro in die Kasse gespült, aber auch eine große Lücke im Kader hinterlassen. Der 23-Jährige hatte die Hertha immer wieder mit starken Paraden gerettet.
Mit Marius Gersbeck (31) verfügt der Berliner Sport-Club derzeit über eine erfahrene Nummer eins. Allerdings konnte der 31-Jährige zuletzt nicht viel Spielpraxis sammeln.
Seine aktuellen Herausforderer für den Stammplatz im Tor sind die Youngster Tim Goller (21) und Konstantin Heide (20). Für echten Konkurrenzkampf muss Hertha also wohl noch einmal nachlegen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa, Max Slovencik/APA/dpa (Bildmontage)