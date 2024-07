17.07.2024 06:39 Nur 2:2 gegen Cottbus: Das sind Herthas Baustellen im Trainingslager!

Von Lukas Schulze

Berlin - Am Donnerstag bricht Hertha BSC ins Trainingslager nach Walchsee (Österreich) auf. In diesem muss Hertha-Coach Cristian Fiél (44) an diversen Baustellen tüfteln. Fabian Reese (26, l.) wird im Trainingslager eher nicht gegen den Ball treten können. © Soeren Stache/dpa Wer ersetzt Fabian Reese? Es war der Hertha-Schock im Cottbus-Test: Topspieler Fabian Reese (26) musste mit lädierten Sprunggelenk raus. Er wurde schnell getapt, dürfte dennoch den Großteil der Einheiten im Camp verpassen. Und wenn es ganz dick kommt sogar den Saisonstart gegen Paderborn (3. August). Gustav Christensen kam gegen Energie Cottbus nach 24 Minuten, konnte keine großartigen Akzente setzen. Hertha BSC Sechs Verteidiger für zwei Positionen: Welcher Hertha-Star muss gehen? Marten Winkler (21) ist als verkehrter Außenstürmer dank seines linken Fußes auf Rechtsaußen besser aufgehoben, Derry Scherhant (21) blieb am Dienstag blass. Intensität: So stark Hertha in der ersten Halbzeit oder nach dem zehnfach-Wechsel agierte - die Alte Damen nahm sich sehr viele Pausen. Speziell im Rückwärtsgang. Die nutzt selbst ein Drittligist wie Cottbus. Hertha BSC und Cristian Fiel müssen nicht nur den Ausfall von Fabian Reese auffangen Hertha-Coach Cristian Fiél (44) muss im Trainingslager die richtigen hebel in Bewegung setzen. © Soeren Stache/dpa Spielsystem: Gegen Cottbus agierte Hertha in zwei verschiedenen Grundordnungen. Gegen den Ball im 4-3-3. Im Spiel mit dem Ball im 3-2-4-1. Sowohl Jeremy Dudziak (28) als auch nach dessen Auswechslung Michal Karbownik (23) schoben als linker Außenverteidiger immer ins Zentrum ein und öffneten damit den Flügel für Reese. Diese taktische Variante ist erst einmal dahin. Außerdem war das Hertha-Spiel gegen Energie lange sehr linkslastig dank Reese, später ging dann alles über recht und Winkler. Hertha BSC Hertha BSC: Wird er der nächste Abgang? Mittelfeld-Besetzung: Fiél hat viele hochveranlagte Spieler im Mittelfeld-Zentrum. Aus den mindestens sieben Kandidaten Klemens, Demme, Bouchalakis, Sessa, Cuisance, Maza, Niederlechner muss er jetzt die richtige Kombination für drei freie Plätze finden. Hierbei macht's die Mischung: Neben spielerischer Klasse darf auch körperliche Härte nicht zu kurz kommen. Viele Puzzles für Fiél, die er in den zehn Tagen Trainingslager lösen sollte.

