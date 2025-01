Riesen VAR-Bock bei Paderborn gegen Hertha: Kalibrierte Linie falsch gezogen?

Paderborn - Gleich in der Anfangsphase hat es im Spiel zwischen SC Paderborn und Hertha BSC einen Aufreger gegeben, denn die 1:0-Führung für die Hausherren wurde nach VAR-Entscheid (zu Unrecht?) aberkannt.

Es ging denkbar schlecht für die Alte Dame los. Der nächste Abwehrpatzer leitete die vermeintliche Führung für die Ostwestfalen in der 7. Minute ein.

Michaël Cuisance (l.) hat das 2:0 für die Alte Dame auf dem Fuß gehabt. © David Inderlied/dpa

Die Gäste ließen sich von dem Schreckmoment aber nur kurz verunsichern und lagen nach herrlicher Einzelleistung von Derry Scherhant nach 16 Zeigerumdrehungen in Front. Der Flügelstürmer zog von links in den Strafraum und jagte das Kunstleder mit einem herrlichen Rechtsschuss in den Winkel.

Der SCP wurde im ersten Durchgang nur noch einmal nach einer Ecke richtig gefährlich, während die Berliner die eine oder andere vielversprechende Situation nicht konsequent zu Ende spielten, sodass es zur Pause bei der insgesamt verdienten Gäste-Führung blieb.

Mit Wiederanpfiff machte die Kwasniok-Truppe wieder mehr Dampf und prüfte Hertha-Keeper Marius Gersbeck, der den kurzfristig verletzten Tjark Ernst zwischen den Pfosten vertrat.

TAG24 bleibt für Euch am Ball!