Ruhiger Deadline Day für Hertha BSC? Das ist der Stand bei Kempf und Kenny

Pal Dardai (47) kann sich über zwei Neuzugänge freuen und will beide nach Magdeburg mitnehmen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Damit hat Hertha BSC kurz vor Ende des Transferfensters die größte Baustelle bereinigt, denn beide sind im zentralen Mittelfeld beheimatet. Dort herrschte bis zuletzt Mangelware.

"Andreas ist mehr ein Ballverteiler. Er ist kopfballstark und kann ins Spiel Ruhe reinbringen", freut sich Dardai auf der Pressekonferenz über seine neuen Optionen. Er hatte sich einen erfahrenen, kopfballstarken Sechser gewünscht und bekommen!

Der Schwede Bilal Hussein ist da eher ein Nachfolger von Suat Serdar (26). Dardai sieht den 23-Jährigen eher als Achter: "Er kann auch die Halbpositionen spielen, ist technisch sehr gut, sehr beweglich und hat keine Angst vor dem Ball. Er kann das Spiel bestimmen."

Obwohl erst wenige Stunden in Berlin, könnten beide schon am Samstag ihr Debüt feiern. "Ich will beide schon mit nach Magdeburg mitnehmen, wenn alles gut läuft. Dann muss ich nicht improvisieren", so Dardai. Vorher aber steht erstmal noch eine Videoanalyse auf dem Programmpunkt. Sie sollen die neue Spielweise ihres Teams auch abseits des Trainings kennenlernen.