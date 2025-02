Schicksalsspiel für Hertha-Coach Fiél? Selbst seine Kinder machen sich Sorgen

Berlin - Vor dem Topspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern hat Hertha-Coach Cristian Fiél (44) einen sehr persönlichen Einblick in sein Seelenleben gegeben.

Hertha-Coach Cristian Fiél (44) hat bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern einen angeschlagenen Eindruck hinterlassen. © IMAGO / Nordphoto

Der 44-Jährige zeigte sich bei der Pressekonferenz am Donnerstag über weite Strecken noch immer sichtlich niedergeschlagen nach der 0:2-Blamage vom vergangenen Samstag bei Schlusslicht Jahn Regensburg.

Eine Erklärung für den spielerischen Offenbarungseid seiner Mannschaft hatte der Trainer noch immer nicht, zeigte jedoch Verständnis für den Fan-Frust. Die zunehmende öffentliche Kritik hat inzwischen sogar Auswirkungen auf sein Privatleben, gab Fiél ungewöhnlich offenherzig zu.

"Es gibt eine Problematik - und das ist die Schlimmste - wenn die Kinder sich anfangen, Sorgen zu machen und du zu Hause über dieses Thema sprichst und erstmal die Kinder einfangen musst und ihnen sagen musst, dass das der Beruf ist, der solche Dinge mit sich bringen kann", ließ er die versammelte Presse wissen.

Das sei das Einzige, "was in dem einen oder anderen Moment belastend ist". Schließlich seien seine Kinder in einem Alter, in dem es darum gehe, das Leben zu genießen "und nicht sich Sorgen um den Vater zu machen", betonte der zweifache Papa.