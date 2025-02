Siegen oder fliegen: Endspiel für Cristian Fiél bei Hertha BSC

Berlin - Drei Niederlagen in Folge sprechen eine deutliche Sprache: Cristian Fiél (44) hat bei Hertha BSC noch einmal eine Gnadenfrist bekommen - am Samstag (20.30 Uhr/Sky) erwartet ihn ein Endspiel gegen Fortuna Düsseldorf .

Hertha-Coach Cristian Fiél (44) weiß, dass am Samstag nur ein Sieg gegen Fortuna Düsseldorf zählt. © Andreas Gora/dpa

Bei einer weiteren Pleite, so ist sich der Hertha-Coach selbst bewusst, muss er wohl seine Koffer packen.

"Wenn Du von vier Spielen drei verloren hast [...], dann brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu reden, dass Du dieses Spiel einfach gewinnen musst", betonte der 44-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

"Wenn Du in der Situation bist, in der wir gerade sind, dann zählen nur Siege und dann gibt es auch nicht mehr viel zu besprechen", antwortete der Trainer auf die Frage, welche Erwartung die sportliche Leitung an ihn habe.

Darüber, was bei einer Schlappe passieren könnte, mache er sich keine Gedanken, sondern fokussiere sich darauf, die Mannschaft so vorzubereiten, "dass wir dieses Spiel gewinnen".

Nach zuletzt zwei torlosen Niederlagen gehe es darum, "dieses Tor zu erzwingen". Seine Spieler würden darüber im Moment wohl auch zu viel nachdenken "und zu viel nachdenken im Fußball ist sehr schwierig", stellte "Fiélo" fest.