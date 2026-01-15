So ist der Stand bei Reese und Dardai: Dieser Hertha-Star stürmt gegen Schalke

Berlin - Leichtes Aufatmen in Westend: Weil die Grippewelle auch vor Hertha BSC nicht haltmacht, war die Aufregung groß. Mit Marton Dardai (23) und Fabian Reese (28) fehlten beim öffentlichen Training ausgerechnet zwei wichtige Stammspieler erkrankt . Ein Ausfall der beiden träfe Hertha hart. Auf der Pressekonferenz aber konnte Stefan Leitl (48) dann zumindest leichte Entwarnung geben - wenn auch nur teilweise.

Marton Dardai (23) und Fabian Reese (28, r.) mussten Dienstag und Mittwoch jeweils erkrankt pausieren. © Soeren Stache/dpa

"Bei Marton ist es einen Tick besser. Er war heute schon beim Training dabei. Wir müssen jetzt sehen, wie er die Belastung verkraftet hat", so der Chefcoach. Auch Reese soll am Freitag wieder ins Training einsteigen.

Es bleibt dennoch ein Wettlauf gegen die Zeit - mit leichten Vorteilen für den Innenverteidiger. Leitl stellt aber klar: "Trotzdem kann ich euch aktuell nicht zu 100 Prozent sagen, ob sie zur Verfügung stehen. Es ist aber schon deutlich besser, als es vielleicht gestern war."

Sollte es für Dardai nicht reichen, stellt sich die Abwehr quasi von alleine auf. Mit Linus Gechter (21) und Pascal Klemens (20) hat Leitl nur noch zwei gelernte Innenverteidiger übrig. Die zur U23 abgeschobenen Tim Hoffmann (20) und Agustin Rogel (28) sind keine Option. Auch nicht für die Bank.



Für Klemens wäre es dann so etwas wie der Sprung ins kalte Wasser. Viel Spielpraxis hat er nicht. Nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung während der Vorbereitung feierte der 20-Jährige erst zum Hinrundenabschluss gegen Bielefeld (1:1) sein Comeback. Hinzu kommen ein Einsatz bei der U23 sowie 90 Minuten beim Testspiel gegen Standard Lüttich.