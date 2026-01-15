So ist der Stand bei Reese und Dardai: Dieser Hertha-Star stürmt gegen Schalke
Berlin - Leichtes Aufatmen in Westend: Weil die Grippewelle auch vor Hertha BSC nicht haltmacht, war die Aufregung groß. Mit Marton Dardai (23) und Fabian Reese (28) fehlten beim öffentlichen Training ausgerechnet zwei wichtige Stammspieler erkrankt. Ein Ausfall der beiden träfe Hertha hart. Auf der Pressekonferenz aber konnte Stefan Leitl (48) dann zumindest leichte Entwarnung geben - wenn auch nur teilweise.
"Bei Marton ist es einen Tick besser. Er war heute schon beim Training dabei. Wir müssen jetzt sehen, wie er die Belastung verkraftet hat", so der Chefcoach. Auch Reese soll am Freitag wieder ins Training einsteigen.
Es bleibt dennoch ein Wettlauf gegen die Zeit - mit leichten Vorteilen für den Innenverteidiger. Leitl stellt aber klar: "Trotzdem kann ich euch aktuell nicht zu 100 Prozent sagen, ob sie zur Verfügung stehen. Es ist aber schon deutlich besser, als es vielleicht gestern war."
Sollte es für Dardai nicht reichen, stellt sich die Abwehr quasi von alleine auf. Mit Linus Gechter (21) und Pascal Klemens (20) hat Leitl nur noch zwei gelernte Innenverteidiger übrig. Die zur U23 abgeschobenen Tim Hoffmann (20) und Agustin Rogel (28) sind keine Option. Auch nicht für die Bank.
Für Klemens wäre es dann so etwas wie der Sprung ins kalte Wasser. Viel Spielpraxis hat er nicht. Nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung während der Vorbereitung feierte der 20-Jährige erst zum Hinrundenabschluss gegen Bielefeld (1:1) sein Comeback. Hinzu kommen ein Einsatz bei der U23 sowie 90 Minuten beim Testspiel gegen Standard Lüttich.
Hertha BSC: Luca Schuler steht gegen Schalke 04 in der Startelf
"Falls Marton ausfällt, wird Passi definitiv spielen. Wir sind sehr froh, dass er nach der schweren Verletzung wieder zurück ist. Es war schon ein sehr langer Weg, aber er hat sich sehr professionell verhalten", so Leitl.
Als Erstes hatte die Grippewelle Dawid Kownacki (28) erwischt. Der Stürmer verpasste gar das Trainingslager, konnte allerdings wieder die ganze Woche lang mitmischen. Dennoch wird der Goalgetter sich erst mal hinten anstellen müssen. "Er macht einen ordentlichen Eindruck, hat aber noch Nachholbedarf", so Leitl.
Das Startelfticket für den Platz in der Spitze geht daher an Luca Schuler (26). "Stand jetzt ist er [Kownacki] eine Option für die Bank. Luca Schuler wird spielen."
Gutes Omen: Gegen seine Ex-Vereine trifft der 26-Jährige besonders gerne. Das bekam diese Spielzeit vor allem Kaiserslautern gleich zweimal zu spüren. Auch gegen Magdeburg gelang ihm bereits ein Treffer (vergangene Spielzeit). Nur Schalke fehlt noch auf seiner Liste.
Für Hertha soll es der Startschuss zur Aufholjagd werden. Sechs Punkte sind es auf einen Aufstiegsplatz, fünf auf den Relegationsrang und gar neun auf Spitzenreiter Schalke. "Mehr geht in der 2. Liga nicht, als wenn die beiden Vereine aufeinandertreffen", sagte Leitl zum Duell der Traditionsklubs am Samstag (20.30 Uhr/RTL/Sky) vor vermutlich ausverkauftem Haus.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa