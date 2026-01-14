Grippewelle macht zu schaffen: Abwehr-Alarm bei Hertha
Berlin - Keine guten Voraussetzungen vor dem Rückrundenauftakt. Hertha BSC leidet unter einer Grippewelle.
Bereits am Dienstag musste Unterschiedsspieler Fabian Reese (28), Marton Dardai (23), Leon Jensen (25), sowie Diego Demme (34) erkrankt passen. Die beiden letzteren waren ohnehin nicht für das Schalke-Spiel am Samstag eingeplant, verpasste Demme bereits wegen Schwindel-Rückfall das Trainingslager. Auch Jensen befindet sich noch im Aufbau.
Schwerwiegender fiele da schon ein Ausfall von Dardai und Reese. Reese trifft diese Saison zwar weniger, ist aber Herthas bester Vorbereiter. Dardai patzte sich im Sommer beinah aus der Stammelf, hat sich aber bemerkenswert aus dem Formloch herausgekämpft.
Die schlechte Nachricht: Auch am Mittwoch konnte das Duo nicht trainieren. Es wird offenbar ein Wettlauf gegen die Zeit - und sorgt für Sorgenfalten bei den Hertha-Fans.
Schon das abschließende Testspiel des Trainingslagers gegen Standard Lüttich verpasste Dardai erkrankt. Auskuriert ist der Abwehrspieler noch immer nicht. Problem: Mit Toni Leistner (35, rotgesperrt) und Niklas Kolbe (28) fehlen auch die Alternativen. Bleiben nur Linus Gechter (21) und Pascal Klemens (20) übrig.
Dawid Kownacki trainiert nach Grippe-Erkrankung wieder voll mit
Letzterer meldete sich nach monatelanger Verletzungspause mit einem Kurzeinsatz beim 1:1 gegen Bielefeld zurück. Bei der Generalprobe in Portugal durfte er dann erstmals wieder 90 Minuten ran. Die lange Pause war dem Innenverteidiger allerdings anzumerken. Jetzt wird Klemens womöglich früher als geplant gebraucht.
Immerhin: Mit Dawid Kownacki, der das Trainingslager erkrankt verpasst hatte, hat Stefan Leitl (48) eine Option mehr im Angriff. Auch Kevin Sessa (25) nahm das Training wieder auf.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa