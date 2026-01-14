Grippewelle macht zu schaffen: Abwehr-Alarm bei Hertha

Berlin - Keine guten Voraussetzungen vor dem Rückrundenauftakt. Hertha BSC leidet unter einer Grippewelle.

Fabian Reese (28) konnte wegen eines Infekts bislang nicht trainieren. © Daniel Karmann/dpa

Bereits am Dienstag musste Unterschiedsspieler Fabian Reese (28), Marton Dardai (23), Leon Jensen (25), sowie Diego Demme (34) erkrankt passen. Die beiden letzteren waren ohnehin nicht für das Schalke-Spiel am Samstag eingeplant, verpasste Demme bereits wegen Schwindel-Rückfall das Trainingslager. Auch Jensen befindet sich noch im Aufbau.

Schwerwiegender fiele da schon ein Ausfall von Dardai und Reese. Reese trifft diese Saison zwar weniger, ist aber Herthas bester Vorbereiter. Dardai patzte sich im Sommer beinah aus der Stammelf, hat sich aber bemerkenswert aus dem Formloch herausgekämpft.

Die schlechte Nachricht: Auch am Mittwoch konnte das Duo nicht trainieren. Es wird offenbar ein Wettlauf gegen die Zeit - und sorgt für Sorgenfalten bei den Hertha-Fans.

Schon das abschließende Testspiel des Trainingslagers gegen Standard Lüttich verpasste Dardai erkrankt. Auskuriert ist der Abwehrspieler noch immer nicht. Problem: Mit Toni Leistner (35, rotgesperrt) und Niklas Kolbe (28) fehlen auch die Alternativen. Bleiben nur Linus Gechter (21) und Pascal Klemens (20) übrig.