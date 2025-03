Stellt Hertha jetzt das System um? Leitl "will nicht vom Abstiegskampf sprechen"

Berlin - Hertha BSC taumelt in Richtung 3. Liga ! Das 0:4 in Elversberg wirkt noch immer nach. Die Berliner sind im freien Fall. Statt Aufstiegsträumen droht der Alten Dame der Total-Absturz. Nur noch vier Punkte trennen die Blau-Weißen vom Relegationsrang.

Stefan Leitl (47) muss sein Team wieder aufrichten. © Silas Schueller/DeFodi Images/dpa

"Jedem, dem das vor diesem Spiel nicht klar war, ist es jetzt klar", meinte Reese angesichts des Abstiegskampfs. "Wir müssen dieser Wahrheit ins Gesicht gucken, jeder Einzelne im Team. Keiner kann es sich mehr schönreden."

Auch Stefan Leitl (47) schlug nach dem Debakel Alarm, klang am Tag danach aber wieder etwas zuversichtlicher. "Ich will nicht vom Abstiegskampf reden. Wir wollen die Klasse halten. Und wir werden die Klasse halten", erklärte der Fiél-Nachfolger in einer Medienrunde.

Den Blick richtete er schon wieder nach vorne: "Wir waren in der Analyse sehr kritisch und haben das eine oder andere individuelle Gespräch geführt. Aber damit ist es auch für mich erledigt."

Der Übungsleiter vertraute exakt jener Elf, die eine Woche zuvor noch Nürnberg den Schneid abkaufte, dann aber in Elversberg einfach alles vermissen ließ. Zur zweiten Halbzeit ging es nur noch um Schadensbegrenzung - mit Dreierkette.

Ein System für die Zukunft? Die Berliner agierten deutlich kompakter, was aber wohl auch daran lag, dass Elversberg, ein, zwei Gänge zurückschaltete.