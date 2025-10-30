Ticket-Chaos, Randale-Angst? Hertha beruhigt und klärt auf: "Keinen Anlass für Alarmismus oder Panik"

Hertha BSC erwartet am Samstag Dynamo Dresden im Berliner Olympiastadion. Die Berliner werben für ein friedliches Miteinander.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Schon im Vorfeld steckt Feuer drin! Wenn Hertha BSC am Samstag (13 Uhr/Sky) Dynamo Dresden empfängt, wird das Olympiastadion rappelvoll sein - auch weil die Gäste aus Sachsen sich wieder reisefreudig zeigen. Hertha rechnet mit 20.000 bis 25.000 Fans.

70.000 Zuschauer werden am Samstag im Olympiastadion erwartet, darunter bis zu 25.000 Dynamo-Fans. (Archivfoto) © Andreas Gora/dpa Doch schon vorher ist die Aufregung groß. Von Ticket-Chaos und Randale-Angst war die Rede. Auch die Polizei sprach von "einem hohen Konfliktpotential". Die Alte Dame aber nimmt dem den Wind aus den Segeln. "Es gibt keinen Anlass für Alarmismus oder Panik. Wir sind sehr gut vorbereitet. Die Zusammenarbeit mit allen involvierten Gewerken läuft hervorragend, sehr konstruktiv, sehr eng, seit Wochen schon", erklärt Hertha-Pressesprecherin Vera Krings. "Es gibt einen sehr intensiven Austausch und auch die Sicherheitskonzepte und Ablaufkonzepte für so einen Spieltag sind erprobt." Erfahrung mit den reisefreudigen Sachsen hat Hertha bereits vor sechs Jahren gemacht. Im Pokal nahmen über 30.000 Dresdener das Olympiastadion regelrecht ein. Das wollen sie wiederholen. Hertha BSC Nicht Demme: Er war Herthas wahrer Pokal-Held Obwohl Hertha bereits das Gästekontingent auf über 11.000 Tickets (statt 7500) erhöht hatte, gab es unter der Woche bereits leise Kritik aus Dresden. Demnach ließ die Kommunikation mit den Berlinern zu wünschen übrig. "Es gab ein Schreiben der Dresdner von der Geschäftsführung, wo wir an der ein oder anderen Stelle einordnen mussten. Die Vorschläge wären aufgrund der Gesamtsituation im Olympiastadion so gar nicht realisierbar gewesen", sagt Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich (58).

Herthas Geschäftsführer Dr. Peter Görlich (58) appelliert an ein friedliches Miteinander. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Hertha BSC: Es wird zu Vermischung von Heim- und Gästefans kommen