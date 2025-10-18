Trainereffekt erwischt Hertha kalt: Alte Dame schenkt neuem VfL-Coach den Debütsieg

Bochum - Ein Besuch der Alten Dame in einer kriselnden Stadt muss nicht unbedingt dramatisch enden. Uwe Rösler dürfte sich über jenen der Hertha am Samstagabend an der Castroper Straße letztlich jedenfalls gefreut haben, denn die Berliner schenkten dem neuen Coach des VfL Bochum trotz spätem Aufbäumen einen Sieg zum Einstand und ließen sich bei ihrer 2:3-Niederlage vom berühmten Trainereffekt überrumpeln.

Eigentorschütze Michal Karbownik (r.) und seine Kollegen sind bedient, der VfL Bochum jubelt früh. © Ulrich Hufnagel/dpa

Der frische Wind auf der Bank war dem Vorletzten der 2. Bundesliga im Top-Spiel unter Flutlicht direkt anzumerken, die sieben Pleiten aus den ersten acht Partien nicht. Der VfL warf vom Anpfiff weg alles rein - und belohnte sich früh.

Zielstürmer Hofmann machte vorn den Ball fest und bediente Holtmann auf links. Dessen scharfe Hereingabe rutschte ausgerechnet dem gerade erst wieder genesenen Michal Karbownik über den Schlappen, von dort an die Unterkante der Latte und schließlich in den eigenen Kasten (13.).

Die Hertha schüttelte sich kurz und rannte daraufhin wütend an. Fabi Reese hatte sogar umgehend die Antwort auf dem Fuß, VfL-Keeper Timo Horn aber etwas dagegen (16.). Das rächte sich.

Eine gute Viertelstunde biss sich die Alte Dame an aufopferungsvoll kämpfenden Bochumern die Zähne aus, dann schalteten die frischgebackenen Rösler-Schützlinge einmal konsequent um.

Reese verlor die Kugel im Zentrum viel zu einfach, weshalb vier Hausherren auf Tjark Ernst zustürmen konnten. Am Ende ließ Bayer-Leihgabe Francis Onyeka mit Toni Leistner noch die letzte BSC-Bastion gekonnt aussteigen und knallte das Leder flach zum 2:0 in die Maschen (32.).