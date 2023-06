Trotz Abstiegs: Hertha erwägt keine Kartenpreissenkungen

Berlin - Bei Hertha BSC laufen die Planungen für die neue Spielzeit in der 2. Bundesliga auf Hochtouren. Passend dazu, beginnt schon jetzt der Dauerkartenverkauf für die Saison 2023/24. Wenig überraschend wird es keine Preissenkungen geben.

Hertha baut auch in der kommenden Saison auf die Unterstützung der eigenen Fans. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Den größten Faustpfand, den die Alte Dame schon seit Jahren besitzt, sind die eigenen Fans. In der vergangenen Spielzeit strömten im Schnitt 53.652 Zuschauer zu den 17 Heimspielen der Hertha - Rekord!

Im Hinblick auf die neue Saison besteht für die Inhaber eines Saisontickets die Möglichkeit, bis zu 20. Juni sich eine neue Karte zu sichern.

Wie die Berliner Morgenpost am Donnerstag berichtete, wird es trotz der Tatsache, dass die Alte Dame in der nächsten Spielzeit nur noch in der 2. Liga anzutreffen ist, keine Preissenkungen geben.

Geschäftsführer Thomas Herrich sagte zu den gleichbleibenden Ticketpreisen: "Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der deutlich gestiegenen Mehrkosten rund um die Durchführung unserer Heimspiele, sind wir nach acht Jahren ohne gravierende Erhöhung dazu gezwungen, die Preise für die Dauerkarte in der 2. Bundesliga stabil zu halten."

Die so klamme Hertha ist ohnehin auf die Zuschauereinnahmen angewiesen.