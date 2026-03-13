Verlässt er im Sommer Hertha BSC? Fabian Reese gibt klares Statement ab

Berlin - Aufatmen bei allen Fans der Alten Dame: Kapitän Fabian Reese (28) hat sich klar zu Hertha BSC bekannt und Spekulationen über einen möglichen Wechsel im kommenden Sommer praktisch ausgeräumt.

Kapitän Fabian Reese (28) hat sich trotz des wohl verpassten Aufstiegs für einen Verbleib bei Hertha BSC ausgesprochen. © Robert Michael/dpa

"Ich möchte eine Familie gründen. Ich möchte Bundesliga spielen. Ich habe einen sehr langen Vertrag und Hertha ist mein Verein", sagte Reese im Podcast "Spielmacher – Fußball von allen Seiten" mit Sky-Moderator Sebastian Hellmann (58).

Da Hertha den angepeilten Bundesliga-Aufstieg und damit einen großen Traum des 28-Jährigen quasi verspielt hat, mehrten sich zuletzt Spekulationen um einen vorzeitigen Abgang des Offensivspielers, der einen Langzeitvertrag bis 2030 besitzt.

Angesprochen auf das große Aufstiegsziel erklärte Reese: "Das sagen wir jetzt seit drei Jahren. Das hat auch nicht funktioniert. Von daher sollten wir vielleicht nicht so viel darüber reden."

Vor dem 26. Spieltag hat Hertha acht Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.