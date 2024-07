Verletzungs-Schock ein Segen? So lange muss Hertha auf Reese verzichten

Der Flügelflitzer wurde im Testspiel bei Energie Cottbus fies umgesenst, verletzte sich dabei am Sprunggelenk. Das Trainingslager in Österreich muss nun ohne den Unterschiedsspieler stattfinden. Auch der Saisonstart in knapp zwei Wochen gegen Paderborn rückt in weite Ferne.

Hertha will den Publikumsliebling gerne halten. Der 26-Jährige hingegen hängt zwar an der Alten Dame, hat aber nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er in die Bundesliga will. Bleibt es bei der prognostizierten Ausfallzeit, wäre Reese im Idealfall Ende August wieder fit bzw. kurz nach Schließung des Transferfensters am 1. September.

Dann könnten die Bundesligisten tatsächlich noch zuschlagen. Auswirkungen auf die Ablöse hat der Verletzungs-Schock zumindest nicht. Herthas Unterschiedsspieler (Neun Buden, 14 Vorlagen) besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen plus weitere Nachzahlungen in Millionenhöhe.