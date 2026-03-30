Vertrag läuft aus: Das muss passieren, damit Brekalo bei Hertha bleibt
Berlin - Er wollte unbedingt zu Hertha BSC und schlug voll ein. In sieben Spielen gelangen Josip Brekalo (27) schon drei Tore und zwei Vorlagen. Das macht Lust auf mehr. Aber bleibt der Kroate, der eigentlich zu gut für die 2. Liga ist, ein weiteres Jahr im Unterhaus?
Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Allerdings gibt es eine Option auf ein weiteres Jahr bei der Alten Dame. Und die Chancen, dass Brekalo auch nächste Saison trotz verpasster Rückkehr in die Bundesliga in Berlin bleibt, stehen durchaus gut.
Wie Bild berichtet, muss der Dribbelkünstler 50 Prozent seiner Spiele in der Startelf gestanden haben. Kam der 27-Jährige kurz nach seinem Wechsel in Elversberg (3:0) noch von der Bank, stand er eine Woche später gegen Hannover (2:3) schon in der ersten Elf. Es folgten noch vier weitere Startelfeinsätze. Macht insgesamt fünf.
Insgesamt fehlen ihm damit nur noch zwei, da die Rückrunde nach Vertragsunterzeichnung schon wieder lief und er auf maximal 14 Ligaspiele kommen kann.
Schon nach dem Heimspiel gegen Kaiserslautern (11. April) könnte sich sein Vertrag automatisch verlängert haben, sollte er auch am Samstag in Dresden starten. Und davon ist auszugehen.
Josip Brekalo überzeugt bei Hertha BSC auch als Spielmacher
Brekalo überzeugt nicht nur auf dem Flügel, sondern auch als Spielmacher. In Düsseldorf (5:2) lief der Kroate erstmals als hinter der Spitze auf. Ein Modell für die Zukunft? "Wir haben schon nach der Verpflichtung gesagt, dass ich ihn nicht nur ausschließlich auf dem Flügel sehe. Ich glaube, ihr habt gesehen, warum", sagte Stefan Leitl (48).
Der ehemalige Stuttgarter und Wolfsburger blüht in Berlin wieder auf, nachdem seine Karriere zuletzt ins Stocken geraten war. Nach seinem endgültigen Abschied aus der Autostadt 2023 spielte Brekalo für vier Vereine, doch weder bei Florenz, Hajduk Split, Kasimpasa oder zuletzt bei Real Oviedo wurde der Ex-Bundesliga-Star glücklich. Bei Hertha aber scheint es zu passen - und das wohl auch über die Saison hinaus.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa