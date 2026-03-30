Vertrag läuft aus: Das muss passieren, damit Brekalo bei Hertha bleibt

Berlin - Er wollte unbedingt zu Hertha BSC und schlug voll ein. In sieben Spielen gelangen Josip Brekalo (27) schon drei Tore und zwei Vorlagen. Das macht Lust auf mehr. Aber bleibt der Kroate, der eigentlich zu gut für die 2. Liga ist, ein weiteres Jahr im Unterhaus?

Josip Brekalo (27, r.) spielt sich bei Hertha wieder in den Vordergrund. © Andreas Gora/dpa

Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Allerdings gibt es eine Option auf ein weiteres Jahr bei der Alten Dame. Und die Chancen, dass Brekalo auch nächste Saison trotz verpasster Rückkehr in die Bundesliga in Berlin bleibt, stehen durchaus gut.

Wie Bild berichtet, muss der Dribbelkünstler 50 Prozent seiner Spiele in der Startelf gestanden haben. Kam der 27-Jährige kurz nach seinem Wechsel in Elversberg (3:0) noch von der Bank, stand er eine Woche später gegen Hannover (2:3) schon in der ersten Elf. Es folgten noch vier weitere Startelfeinsätze. Macht insgesamt fünf.

Insgesamt fehlen ihm damit nur noch zwei, da die Rückrunde nach Vertragsunterzeichnung schon wieder lief und er auf maximal 14 Ligaspiele kommen kann.

Schon nach dem Heimspiel gegen Kaiserslautern (11. April) könnte sich sein Vertrag automatisch verlängert haben, sollte er auch am Samstag in Dresden starten. Und davon ist auszugehen.