Von der Bundesliga zum Burger-Boss: Ex-Hertha-Coach Nouri überrascht mit neuem Job

Berlin - Er tauscht Hütchen gegen Burgerbraten! Der ehemalige Bundesliga-Coach Alexander Nouri (46) hat einen neuen Job. Nicht aber an der Seitenlinie. Dem Fußballbusiness kehrt Nouri den Rücken und wird stattdessen ab Januar McDonald's-Manager!

Ex-Hertha-Interimstrainer Alexander Nouri (46) wird ab Januar bei MCDonalds arbeiten. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, übernimmt der Ex-Coach gleich zwei Filialen - in Herzogenrath und im benachbarten Kohlscheid (NRW).

Große Töne wird es an seinem ersten Arbeitstag eher nicht geben. "Ich gehe da nicht rein und sage: Ich weiß, wie es läuft", stellt Nouri in der SZ klar. "Ich bin hier, um zu lernen."

Damit liegt die Trainerkarriere vorerst auf Eis. Dabei hatte Nouri dem Bericht zufolge noch im August auf ein Angebot eines "ambitionierten" Klubs gehofft - wollte aber nichts Halbgares. Parallel lief schon die Bewerbung als Franchisenehmer.

Zuletzt war der 46-Jährige beim griechischen Zweitligisten AO Kavala - zunächst als Technischer Direktor, dann als Trainer. Nach 15 Spielen war dann wieder Schluss.

In der Bundesliga machte sich Nouri zunächst als Trainer von Werder Bremen einen Namen, löste im September Viktor Skripnik (56) ab und verpasste nur knapp die Europa League. In Ingolstadt lief es dann 2018 weniger erfolgreich. Nach nur acht Spielen und keinem einzigen Sieg war schon wieder Schluss.