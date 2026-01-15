Wechsel zeichnet sich ab: Wird er der nächste Hertha-Abgang?

Nach Bilal Hussein könnte Hertha BSC den nächsten Ladenhüter abgeben. Bei Agustin Rogel bahnt sich eine Rückkehr nach Südamerika an.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Mit Bilal Hussein (25) hat Hertha BSC bereits einen Spieler abgeben können, jetzt könnte womöglich der nächste folgen. Bei Agustin Rogel (28) scheint endlich Bewegung rein zu kommen.

Agustin Rogel (28, 2.v.l.) hat das Interesse aus seiner Heimat geweckt.
Agustin Rogel (28, 2.v.l.) hat das Interesse aus seiner Heimat geweckt.  © Friso Gentsch/dpa

Wie Transfer-Experte Rodri Vazquez berichtet, soll Nacional Montevideo den Innenverteidiger verpflichten wollen. Mehreren südamerikanischen Medienberichten zufolge stehe der Deal gar kurz vor dem Abschluss.

Zunächst aber muss Rogel seinen Vertrag in der Hauptstadt noch auflösen. Dieser ist überhaupt der Grund, weshalb Hertha versucht, ihn seit zweieinhalb Jahren zu verkaufen. Die Berliner wollen die Abwehrkante schlichtweg von der Gehaltsliste bekommen, besitzt der Uruguayer noch einen üppigen Bobic-Vertrag aus Erstligazeiten.

Nach dem Abstieg bekannte sich Rogel überraschend für die Alte Dame, obwohl der Zweitligist ihn schon da gerne abgegeben hätte, eine schwere Knieverletzung verhinderte aber einen Verkauf. Er fiel fast die gesamte Saison aus.

Danach ging es per Leihe nach Brasilien, doch Internacional Porto Alegre verzichtete auf die Kaufoption.

Rogel kehrte wieder nach Berlin zurück - und blieb. Sportlich spielte der 28-Jährige jedoch keine Rolle mehr. Stefan Leitl (48) setzte ihn lediglich beim 0:0 in Darmstadt für einen Kurzeinsatz ein. Vor dem Trainingslager schob ihn Hertha dann mit Tim Hoffmann (20) zur U23 ab.

Agustin Rogel (r.) lief für Hertha 20 Mal in der Bundesliga und einmal in der 2. Liga auf.
Agustin Rogel (r.) lief für Hertha 20 Mal in der Bundesliga und einmal in der 2. Liga auf.  © Soeren Stache/dpa

Nacional Montevideo will Agustin Rogel von Hertha BSC

Jetzt könnte Rogel bei seinem Heimatklub einen Neuanfang wagen, wenn es denn tatsächlich konkret wird.

Schon im Sommer wurde über eine Rückkehr zu Ex-Klub Estudiantes de La Plata spekuliert, ein Wechsel kam aber nicht zustande. Klappt es diesmal?

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

