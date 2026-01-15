Wechsel zeichnet sich ab: Wird er der nächste Hertha-Abgang?

Berlin - Mit Bilal Hussein (25) hat Hertha BSC bereits einen Spieler abgeben können, jetzt könnte womöglich der nächste folgen. Bei Agustin Rogel (28) scheint endlich Bewegung rein zu kommen.

Agustin Rogel (28, 2.v.l.) hat das Interesse aus seiner Heimat geweckt. © Friso Gentsch/dpa

Wie Transfer-Experte Rodri Vazquez berichtet, soll Nacional Montevideo den Innenverteidiger verpflichten wollen. Mehreren südamerikanischen Medienberichten zufolge stehe der Deal gar kurz vor dem Abschluss.

Zunächst aber muss Rogel seinen Vertrag in der Hauptstadt noch auflösen. Dieser ist überhaupt der Grund, weshalb Hertha versucht, ihn seit zweieinhalb Jahren zu verkaufen. Die Berliner wollen die Abwehrkante schlichtweg von der Gehaltsliste bekommen, besitzt der Uruguayer noch einen üppigen Bobic-Vertrag aus Erstligazeiten.

Nach dem Abstieg bekannte sich Rogel überraschend für die Alte Dame, obwohl der Zweitligist ihn schon da gerne abgegeben hätte, eine schwere Knieverletzung verhinderte aber einen Verkauf. Er fiel fast die gesamte Saison aus.

Danach ging es per Leihe nach Brasilien, doch Internacional Porto Alegre verzichtete auf die Kaufoption.

Rogel kehrte wieder nach Berlin zurück - und blieb. Sportlich spielte der 28-Jährige jedoch keine Rolle mehr. Stefan Leitl (48) setzte ihn lediglich beim 0:0 in Darmstadt für einen Kurzeinsatz ein. Vor dem Trainingslager schob ihn Hertha dann mit Tim Hoffmann (20) zur U23 ab.