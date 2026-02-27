Hertha BSC: Beginnt jetzt schon der Ausverkauf?

Berlin - Die Saison in der 2. Bundesliga ist zwar längst nicht vorbei und doch scheint sie für Hertha BSC schon beendet zu sein. Der Fokus liegt bereits auf dem Neuaufbau im Sommer, wenn der Alten Dame ein XXL-Umbruch droht .

Die Zeichen stehen auf Abschied: Michal Karbownik (24, l.) könnte Hertha BSC im Sommer ablösefrei verlassen. © Daniel Karmann/dpa

Nach der Peinlich-Pleite in Paderborn lautete die einhellige Meinung bei Spielern und Trainer, dass man mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun habe - eine folgerichtige Feststellung bei nunmehr zehn Punkten Rückstand auf Tabellenplatz drei.

Sollte es tatsächlich dazu kommen, ist den Blau-Weißen auch im dritten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga nicht geglückt - und das könnte enorme Folgen für die Zukunft haben: Gleich zehn Spieler dürften den Verein nach der Saison ablösefrei verlassen, sofern nicht zuvor doch noch Vertragsverlängerungen ausgehandelt werden.

In zwei Fällen könnte der Ausverkauf bereits begonnen haben. So berichtete Bild, dass Michal Karbownik (24) sogar schon ein unterschriftsreifer Vertrag von Werder Bremen vorliegen soll. Die Berliner wollen den Linksverteidiger zwar gern selbst halten, der Pole zögert jetzt aber offenbar aufgrund des vorliegenden Angebots aus der Hansestadt.

Allerdings könnte der 24-Jährige mit einem Wechsel nach Bremen vom Regen in die Traufe kommen, denn die Grün-Weißen werden zurzeit von heftigsten Abstiegssorgen geplagt. Die Offerte soll demnach für beide Ligen gültig sein.