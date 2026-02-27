Hertha BSC: Beginnt jetzt schon der Ausverkauf?
Berlin - Die Saison in der 2. Bundesliga ist zwar längst nicht vorbei und doch scheint sie für Hertha BSC schon beendet zu sein. Der Fokus liegt bereits auf dem Neuaufbau im Sommer, wenn der Alten Dame ein XXL-Umbruch droht.
Nach der Peinlich-Pleite in Paderborn lautete die einhellige Meinung bei Spielern und Trainer, dass man mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun habe - eine folgerichtige Feststellung bei nunmehr zehn Punkten Rückstand auf Tabellenplatz drei.
Sollte es tatsächlich dazu kommen, ist den Blau-Weißen auch im dritten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga nicht geglückt - und das könnte enorme Folgen für die Zukunft haben: Gleich zehn Spieler dürften den Verein nach der Saison ablösefrei verlassen, sofern nicht zuvor doch noch Vertragsverlängerungen ausgehandelt werden.
In zwei Fällen könnte der Ausverkauf bereits begonnen haben. So berichtete Bild, dass Michal Karbownik (24) sogar schon ein unterschriftsreifer Vertrag von Werder Bremen vorliegen soll. Die Berliner wollen den Linksverteidiger zwar gern selbst halten, der Pole zögert jetzt aber offenbar aufgrund des vorliegenden Angebots aus der Hansestadt.
Allerdings könnte der 24-Jährige mit einem Wechsel nach Bremen vom Regen in die Traufe kommen, denn die Grün-Weißen werden zurzeit von heftigsten Abstiegssorgen geplagt. Die Offerte soll demnach für beide Ligen gültig sein.
Ablösefreie Wechsel im Sommer: Michal Karbownik zu Werder Bremen und Pascal Klemens nach Spanien?
Ein Pluspunkt für Werder wäre die einstige Zusammenarbeit von Coach Daniel Thioune (51) und Karbownik bei Fortuna Düsseldorf. Allerdings bleibt natürlich abzuwarten, ob der 51-Jährige im Sommer überhaupt noch an der Weser tätig sein wird. Bei einer Pleite gegen Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte dieses Kapitel auch schon wieder vorzeitig beendet sein.
Den Hanseaten wurde eine Zeit lang auch ein Interesse an Pascal Klemens (21) nachgesagt, ebenso dem VfB Stuttgart und FC Augsburg. Mittlerweile sollen die Bemühungen der Bundesligisten um Herthas Defensiv-Allrounder aber nachgelassen haben.
Vielmehr soll der 21-Jährige nach Bild-Informationen beim FC Getafe hoch im Kurs stehen. Klemens favorisiere zwar einen Wechsel innerhalb von Deutschland, aber womöglich lässt er sich auch von La Liga und der Chance locken, gegen Real Madrid und den FC Barcelona spielen zu können.
Der Hauptstadtklub will sein Eigengewächs zwar am liebsten halten, dass der U20-Nationalspieler seine Berater gewechselt hat, deutet aber mehr denn je auf einen ablösefreien Abschied im Sommer hin.
