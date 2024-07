Wird Hertha BSC den nächsten Ladenhüter los? Er könnte reif für die Insel sein

Wilfried Kanga (26) wird mit einem Wechsel zu Cardiff City in Verbindung gebracht. © Thomas Frey/dpa

Nachdem die Berliner Maolida quasi in die Wüste geschickt haben - er soll bei Al Kholood in der Saudi Pro League anheuern - könnte sein Trainingsgruppen-Kollege jetzt reif für die Insel sein.

Kanga wird nach einem Bericht des walisischen Nachrichtenportals "WalesOnline" mit einem Abgang zu Cardiff City in Verbindung gebracht. Demnach strebt der Klub aus der EFL Championship, der zweithöchsten Spielklasse in England, ein Leihgeschäft an. Ob damit auch eine Kaufoption verbunden ist, war zunächst nicht bekannt.

Der bullige Mittelstürmer soll sich noch am heutigen Montag zum obligatorischen Medizincheck in der walisischen Hauptstadt einfinden.

Erst am vergangenen Donnerstag trafen Hertha und Cardiff im Trainingslager in Tirol aufeinander. Der 26-Jährige war zwar gar nicht nach Österreich mitgereist, offenbar gab es aber trotzdem Gespräche am Rand des Test-Kicks.