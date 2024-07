Hertha führt Trainingsgruppe II wieder ein - mit diesen Stars

Berlin - Sie ist diesmal deutlich kleiner und doch dürfte die Trainingsgruppe II den Hertha-Stars Wilfried Kanga (26) und Myziane Maolida (25) bekannt vorkommen. Schon vergangenes Jahr gehörten die Offensivspieler jener Trainingsgruppe an - zusammen mit Lucas Tousart (27), Alexander Schwolow (32), Dodi Lukebakio (26) und Krzysztof Piatek (29).

Kanga hat mit seiner Leihe nach Belgien auf sich aufmerksam gemacht. Verlief seine Zeit bei Hertha BSC eher glücklos (nur zwei Saisontore), hat bei Standard Lüttich den Torinstinkt wieder entdeckt. In 37 Pflichtspielen netzte er 12 Mal ein.

Der Nationalspieler der Komoren hat allerdings seine zweite Leihe genutzt. In Schottland blühte Maolida endlich auf, erzielte für Hibernian in der Rückrunde insgesamt acht Tore. Jetzt soll er so schnell wie möglich den Klub endgültig verlassen.

Mit einem Millionensegen sollte Hertha aber nicht rechnen. Sein Marktwert ist komplett eingebrochen. Lag er noch vor seinem Wechsel an die Spree bei geschätzten sieben Millionen Euro, liegt dieser nun bei gerade mal 900.000 Euro.