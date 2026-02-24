Offiziell! Holstein Kiel entlässt Marcel Rapp und macht Tim Walter zum Nachfolger

Paukenschlag in der 2. Liga! Holstein Kiel hat sich von seinem einstigen Aufstiegstrainer Marcel Rapp getrennt. Nachfolger wird Ex-Trainer Tim Walter.

Von Lukas Schulze

Kiel - Paukenschlag in der 2. Bundesliga: Holstein Kiel hat sich von seinem einstigen Aufstiegstrainer Marcel Rapp (46) getrennt und in Tim Walter (50) einen alten Bekannten als Nachfolger verkündet.

Tim Walter (50) wird der neue-alte Trainer an der Kieler Förde. (Archivbild) © IMAGO / pmk Beide Personalien bestätigte der abstiegsbedrohte Zweitligist im Laufe des Dienstags in Pressemitteilungen. Für Walter ist es eine Rückkehr an die Kieler Förde, wo er bereits 2018/19 Fußspuren hinterlassen hatte. Nach einer Saison warb ihn der VfB Stuttgart ab. Zuletzt war Walter in England für Hull City tätig, wo er im November 2024 nach wenigen Monaten entlassen wurde. Holstein Kiel Skandal nach historischem Aufstieg: Fan geht auf Keeper los! Schon am Mittwoch wird der 50-Jährige das erste öffentliche Training leiten und im Rahmen einer Medienrunde offiziell vorgestellt werden. Am Dienstag wurde die Einheit von dem verbleibenden Funktionsteam um Co-Trainer Dirk Bremser (60) geleitet.

Marcel Rapp stieg mit Holstein Kiel erstmals in die Bundesliga auf - und muss jetzt gehen

Marcel Rapp (46) muss nach über vier Jahren als Trainer von Holstein Kiel seine Koffer packen. © Daniel Bockwoldt/dpa Am Vormittag hatte der Zweitligist die Trennung von langjährigen Erfolgstrainer Marcel Rapp verkündet. Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe (47) hatte erklärt: "Nach eingehender Analyse der sportlichen Entwicklung und intensiven Gesprächen mit meinen Präsidiumskollegen und dem Aufsichtsrat sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine Veränderung braucht." Die Entscheidung sei die Reaktion auf vier Pleiten in Folge und das Abrutschen in die Abstiegszone. Neben Rapp muss auch sein langjähriger Co-Trainer Alexander Hahn (36) gehen. Holstein Kiel Wirbel um Rekord-Transfer! Bundesligist verteidigt umstrittenen Neuzugang Rapp ließ zum Abschied verlauten: "Ich blicke mit großer Dankbarkeit und ebenso großer Überzeugung auf meine Zeit bei Holstein Kiel zurück [... ] Ich respektiere die Entscheidung des Vereins und gehe meinen Weg mit voller Energie weiter." Für das Duo Rapp-Hahn ist es das Ende einer Ära von gut vier Jahren, in der Kiel unter anderem zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bundesliga packte. Nach einer Saison im Oberhaus stieg der KSV im Sommer 2025 wieder abstieg und brauchte eine Liga tiefer nach wie vor Zeit, sich zu sortieren. Der Klub aus Schleswig-Holstein rangiert nur noch einen Zähler über Relegationsplatz 16. Erstmeldung: 10.44 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14.15 Uhr