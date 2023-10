16-Jähriger mischt HSV-Training auf: Wer ist Mega-Talent Otto Stange?

Hamburg - Er war sowohl am Dienstag als auch am heutigen Mittwoch dabei: Aktuell mischt ein 16-jähriges Mega-Talent das Training des HSV auf - doch wer ist der Youngster?

HSV-Talent Otto Stange (16, M.) mischt derzeit das Training der Profis auf. Der Stürmer spielt eine herausragende Saison in der U17. © IMAGO/Michael Schwarz

Es handelt sich um Nachwuchsstürmer Otto Stange, der mit seinen herausragenden Leistungen in dieser Saison offenbar auch die Aufmerksamkeit von Chefcoach Tim Walter (47) auf sich gezogen hat.

Der Teenager spielt eigentlich für die U17 in der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost. In bisher sieben Partien in dieser Saison gelangen dem Angreifer dabei sieben Treffer sowie eine Vorlage - bärenstarke Zahlen!

Mit dem Fußballspielen begonnen hatte der Offensivakteur einst als Sechsjähriger beim Stadtrivalen FC St. Pauli (2013 bis 2017), ehe es für ihn zum Eimsbütteler TV (2017 bis 2022) und anschließend zum HSV ging.

Mittlerweile ist der 1,85 Meter große Knipser auch 17-facher Junioren-Nationalspieler, erzielte für die deutsche U16 und U17 bisher fünf Tore. Zuletzt traf er am 15. Oktober beim EM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein (6:0).

Am kommenden Samstag (14 Uhr) trifft er mit der U17 des HSV auf den 1. FC Union Berlin. Wenn Stange so weitermacht, dürfte sein Debüt bei den Profis allerdings nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.