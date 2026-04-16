Alles für Vuskovic, "im Wasser und an Land": Einsatz von HSV-Abwehrboss im Nordderby auf der Kippe

Hamburg - Das brisante Nordderby gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) steht vor der Tür und HSV-Trainer Merlin Polzin zittert erneut um den Einsatz seines Abwehrchefs Luka Vuskovic.

Luka Vuskovics (19, r.) Einsatz im Duell gegen den Nordrivalen Werder Bremen steht aktuell noch auf der Kippe. © Andreas Gora/dpa

"Geben alles dafür, dass er dabei ist", erklärte der 35-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Das gesamte Trainerteam sowie die Beteiligten des Athleticums würden alle möglichen Therapieformen "im Wasser und an Land" ausprobieren, um den 19-Jährigen für die brisante Partie gegen den Erzfeind wieder fit zu kriegen.

Und auch wenn Vuskovics Fitness-Level laut Polzin absolut auf Toplevel sei, stehe der Einsatz des Defensiven aktuell noch auf der Kippe.

Erst am Freitag nach der letzten Trainingseinheit vor der Begegnung könnten die Trainer entscheiden, ob der Kroate im Weserstadion für die Rothosen auflaufen kann.

Wichtig wäre Vuskovics Einsatz in der wichtigen Partie allemal. Schließlich erwartet Polzin eine Wiedergutmachung der Bremer nach deren Hinspiel-Niederlage im Volksparkstadion (3:2).

"Die Bremer werden versuchen, mit dem Stadion im Rücken ein Feuer zu entfachen", so seine Einschätzung. Genau deshalb gelte es besonders auf die Restverteidigung zu achten.