Als erst sechster Verein! HSV knackt die 100.000er-Marke

Hamburg - Aktuell läuft es für den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga nicht wie gewünscht. Einfluss auf die Attraktivität des Vereins hat das dem Anschein nach nicht. Wie der HSV am Dienstag mitteilte, hat der Traditionsklub am 1. Oktober erstmals 100.000 Mitglieder.