Hadzikadunic-Bock schockt den HSV! Schwache Rothosen patzen in Elversberg

Elversberg - Was für ein Bock! Ein Riesenfehler von Dennis Hadzikadunic hat einen Nachmittag zum Vergessen für den HSV eingeläutet. Die Rothosen unterlagen am Ende bei Aufsteiger SV Elversberg verdient mit 1:2.

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau (r.) versucht, Dennis Hadzikadunic (l. vorne) nach dessen Fehler vor dem Tor der Elversberger aufzubauen. Im Hintergrund jubelt die SVE. © imago/eibner

Vor 10.150 Zuschauern in der ausverkauften Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde lief die neunte Minute, als der Verteidiger die Kugel vor dem eigenen Strafraum an Jannik Rochelt verlor - der Offensivakteur musste den Ball nur noch zum 0:1 aus Sicht der Gäste ins Tor schieben.

Ein Schock für die Elf von Coach Tim Walter, die ihrerseits in der dritten Minute vermeintlich in Führung gegangen war. Ein Treffer von Knipser Robert Glatzel wurde wegen Abseits jedoch zurückgenommen.

Dasselbe passierte in der 18. Minute, nachdem Jean-Luc Dompé den vermeintlichen Ausgleich erzielt hatte. Wegen eines Fouls von Ludovit Reis kassierte Referee Patrick Schwengers nach Ansicht der TV-Bilder auch dieses Tor ein - eine harte, aber wohl richtige Entscheidung.

Ansonsten taten sich die Hanseaten beim Aufsteiger schwer. Den Rothosen fehlte es in den meisten Situationen an Tempo und Zielstrebigkeit, zudem ließen sie oftmals die nötige Genauigkeit vermissen.

Kurz vor der Pause hatten die Hamburger sogar gleich zweimal Glück: Erst erzielte Rochelt ein Abseitstor (44.), dann scheiterte der Torschütze an HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes (47.+3) - durchatmen!