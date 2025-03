Deshalb ist das nächste HSV-Spiel für Coach Merlin Polzin "sehr besonders"

Hamburg - Kein Spiel wie jedes andere: Wenn der HSV am Samstagabend (20.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf zum Zweitliga-Topspiel empfängt, trifft Merlin Polzin (34) erstmals als Chefcoach auf seinen großen Förderer.

HSV-Coach Merlin Polzin (34, l.) war jahrelang Co-Trainer von Fortuna-Coach Daniel Thioune (50). Zusammen gingen sie einst auch nach Hamburg. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

Jahrelang war der gebürtige Hamburger der Co-Trainer von Fortuna-Coach Daniel Thioune (50). 2020 wechselten sie zusammen vom VfL Osnabrück zum HSV. Thioune musste nach nicht mal einer Saison gehen, Polzin blieb.

"Das ist für mich persönlich ein sehr besonderes Spiel, weil uns sehr viel verbindet und wir sehr viele Erfahrungen gemeinsam gemacht haben. Aus unserer Arbeitsbeziehung ist eine Freundschaft geworden", erklärte der 34-Jährige auf der PK am heutigen Donnerstag.

Thioune habe ihm mit seiner Lebenserfahrung sehr geholfen, die ersten Schritte als junger Trainer zu gehen, verdeutlichte Polzin. "Seine menschliche Art, mit Spielern umzugehen, habe ich mir von ihm abgeschaut", verriet der Bramfelder.

Vor dem Spiel habe es aber keinen Kontakt zwischen den beiden gegeben und auch in der Vorbereitung sei seine persönliche Beziehung zu Thioune irrelevant gewesen. "Es geht für uns nur darum, den Jungs Inhalte mitzugeben und dann treffen sie am Ende die Entscheidungen auf dem Platz", so Polzin.