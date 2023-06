28.06.2023 11:31 DFB-Pokal-Duelle zeitgenau terminiert: Wann müssen der HSV und St. Pauli ran?

Die 1. Runde des DFB-Pokals ist am Mittwoch zeitgenau terminiert worden. Der HSV spielt am 13. August um 13 Uhr, St. Pauli bereits am 12. August um 15.30 Uhr.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Der Deutsche Fußball-Bund hat am Mittwoch die zeitgenaue Ansetzung der 1. Runde des DFB-Pokals bekannt gegeben. Was bedeutet das für den HSV und den FC St. Pauli? Die 1. Runde des DFB-Pokals ist am Mittwoch zeitgenau terminiert worden. Wann müssen der HSV und der FC St. Pauli ran? (Archivfoto) © Axel Heimken/dpa Bekanntlich bekommen es die Rothosen mit Drittligist Rot-Weiß Essen zu tun, während die Kiezkicker bei Fünftligist SV Atlas Delmenhorst gefordert sind. Die Partie zwischen dem HSV und RWE wird dabei am Sonntag, dem 13. August, um 13 Uhr angepfiffen. Das Duell zwischen dem FCSP und Delmenhorst findet bereits am Samstag, dem 12. August, um 15.30 Uhr statt. HSV HSV verleiht Nachwuchskraft Beleme wie erwartet an den FC Ingolstadt Wie der Kiezklub am Mittwoch mitteilte, steht der genaue Austragungsort des Spiels noch nicht fest. Altas habe mit dem heimischen Stadion Düsternort, dem Marschwegstadion in Oldenburg und dem Bremer Weserstadion drei mögliche Spielorte gemeldet.

Titelfoto: Axel Heimken/dpa