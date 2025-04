Zweifel beim HSV? Spieler sprechen nach KSC-Pleite von fehlender Leichtigkeit

"Wir wollten klar sein, was das Verteidigen angeht. Das haben wir nicht geschafft. Man muss festhalten, dass wir insgesamt kein gutes Spiel gemacht haben und es nicht verdient gehabt hätten, zu gewinnen", bilanzierte der Übungsleiter.

Nachdem die Patzer der Konkurrenz (kein Team aus dem oberen Tabellendrittel punktete an diesem Wochenende dreifach) den Rothosen eine Riesenchance eröffnet hatten, wirkten die Hamburger gegen den KSC fahrig und verunsichert.

Auch HSV-Coach Merlin Polzin (34) war nach der verdienten Niederlage bedient. Gleichzeitig gab er sich für den Saison-Endspurt kämpferisch. © Christian Charisius/dpa

Den Kopf in den Sand stecken wollte der junge Trainer aber nicht: "Ich habe gesagt, dass wir keine Zweifel haben. Das ändert sich auch nicht durch ein verlorenes Spiel. Wir wissen ganz genau, was uns auf einen direkten Aufstiegsplatz gebracht hat. Wir lassen uns nicht einreden, dass wir irgendwas nicht schaffen können", so Polzin.

Goalgetter Davie Selke (30, erzielte sein 20. Saisontor) gab sich ähnlich kämpferisch: "Wir haben gezeigt, was wir imstande sind zu leisten. Da müssen wir wieder hinkommen. Wir wollen die Saison an den letzten drei Spieltagen vergolden und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das auch hinbekommen."

Keeper Daniel Heuer Fernandes (32) verwies auf den weiterhin existierenden Vorsprung auf Platz drei und unterstrich: "Wir haben alles in der eigenen Hand."

Polzin gab abschließend die Richtung vor, betonte: "Wir wissen, dass es eine besondere Situation ist, aber wir haben Bock auf diese Situation. Wir werden nichts überbewerten, sondern uns der Sache mutig stellen. Das Motto lautet: Brust raus, Kopf nach oben."