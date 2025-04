HSV-Blog: Trotz sportlicher Zweifel - Aufstiegsfeier bereits in Planung

Fortsetzung des Artikels laden

5. April, 12.32 Uhr: HSV doch nicht im Sondertrikot in Nürnberg

Das kommt unerwartet: Der HSV läuft beim Gastspiel in Nürnberg doch nicht im neuen Sondertrikot auf. Wie der Verein kurz vor der Partie mitteilte, habe man kurzfristig davon erfahren, das Trikot nicht tragen zu dürfen. Offenbar befand Referee Timo Gerach, dass das Trikot farblich zu sehr dem Nürnberger Heimtrikot ähnelte. Deshalb trugen die Spieler das Sondertrikot nur beim Aufwärmen.

4. April, 13.37 Uhr: HSV soll an Sturmtalent Joe Boggan interessiert sein

Ein Versprechen für die Zukunft: Der HSV soll an dem englischen Sturmtalent Joe Boggan (17) interessiert sein. Das berichtet das Portal "Football Insider". Der Offensivakteur spielt in der Jugend der Blackburn Rovers. Für die U18 erzielte er in dieser Saison in neun Partien schon acht Tore, für die U21 traf er in sieben Einsätzen viermal. Neben den Rothosen sollen allerdings auch der VfB Stuttgart und der SC Freiburg sowie die niederländischen Klubs AZ Alkmaar und FC Twente Enschede Interesse an Boggan haben.

Joe Boggan (17) sorgt derzeit in der Jugend der Blackburn Rovers für Furore. Die Leistungen des Youngsters sollen das Interesse mehrerer Klubs geweckt haben, darunter der HSV. © IMAGO/Pro Sports Images

4. April, 12.15 Uhr: Erik Meijer mit klarer Aussage im Fall Davie Selke

Erik Meijer war schon immer ein Mann klarer Worte. Nun hat er als Fußball-Experte im Sky-Talk "HvK und Tusche - Dein Zweitligatalk" über die Vertragsverhandlungen von Davie Selke und dem HSV gesprochen. "Er spielt bis jetzt eine überragende Saison. Die Mannschaft braucht ihn da vorne - mit oder ohne Maske", sagte Meijer über den 17-Tore-Mann der Hamburger. "Ich weiß nicht, was passiert ist, aber er scheint in den 'Ich-schieß-gern-Tore'-Topf gefallen zu sein. Vorher ist er immer neben den Topf gefallen." Diese Quote dürfte auch bei den aktuell stattfindenden Vertragsverhandlungen eine Rolle spielen. "Du brauchst einen, der den Ball über die Linie bringt. Und diese Leute kosten normalerweise ein paar Franken mehr", wusste der Niederländer. Einen Mehrjahresvertrag, wie Selke ihn wohl fordert, würde Meijer ihm aber nicht geben. "Nein, hör auf! Selke ist ein Stürmer, der zwischen den ersten beiden Ligen hängt. Davon hatten wir in den letzten 20 Jahren schon immer welche", stellte er klar. Für die zweite Liga sei Selke ideal, aber nicht für die erste. "Das ist immer schwierig. Ich würde den Vertrag nicht so lang machen."

Sky-Experte Erik Meijer spricht sich gegen eine langfristige Vertragsverlängerung von Davie Selke beim HSV aus. © IMAGO / Beautiful Sports

4. April, 10.15 Uhr: U23 verspielen 2:0-Vorsprung und leisten sich Mega-Fail

Die U23 der Rothosen hat am Mittwochabend gegen den VfB Lübeck mit 2:3 (1:0) und dabei für jede Menge Lacher gesorgt. Bis zur 51. Minute sah alles noch gut aus, die HSV-Bubis lagen nach Toren von Timon Kramer und Bilal Yalcinkaya mit 2:0 vorne, doch dann drehte der Gast auf. Jakob Korte und John Posselt stellten mit einem Doppelschlag den Gleichstand her, ehe sich der HSV-Nachwuchs selbst um den Lohn seiner Arbeit brachte. Bei einem Abstoß spielte Torwart Hannes Hermann seinen Mitspieler Lukas Bornschein an, der dies jedoch nicht mitbekommen hatte und den Ball mit der Hand stoppte. Die Folge: Elfmeter für Lübeck und das 3:2 durch Felix Drinkuth. Von diesem Schock erholte sich die U23 nicht mehr und verlor die Partie.

Nach seinem Nasenbeinbruch ist Jonas Meffert mit einer Carbon-Maske auf den Rasen zurückgekehrt. Ein Einsatz am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg ist aber noch fraglich. "Da müssen wir ehrlicherweise schauen, wie das zum Wochenende hin aussieht", erklärte Trainer Merlin Polzin. "Er wurde gemeinsam mit der medizinischen Abteilung bestmöglich versorgt. Das ging alles relativ zügig." Nun müssen von Tag zu Tag geschaut werden. "Wenn Meffo es bis Samstag schaffen sollte beziehungsweise, wenn es Sinn ergibt, dann wollen wir natürlich auch, dass er zum Kader zählt beziehungsweise dann auch seine Leistung bringt, wie er es in der Vergangenheit gemacht hat", betonte Polzin. Ein unnötiges Risiko will der HSV aber nicht eingehen, zu wichtig seien die kommende Spiele. "Für mich ist einfach wichtig, dass wenn er – und er wird ja dann mit einer Maske auflaufen – einfach optimal seine Leistung bringt, dass ihn das nicht einschränkt", machte Polzin deutlich, der Meffert spätestens im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am 11. April zurückerwartet.

2. April, 10.21 Uhr: Diagnose für Meffert ist da

Jonas Meffert (30) hat sich das Nasenbein beim gestrigen Training gebrochen, kam bei der Untersuchung der Ärzte heraus, wie der HSV am Mittwoch mitteilte. Die Verantwortlichen ließen den Mittelfeldspieler daher bereits am Dienstagabend vorzeitig nach Hamburg zurückreisen. Hier wird der Spieler am UKE erneut untersucht. Danach wird beraten, wie es weitergeht.

1. April, 15.23 Uhr: HSV-Talent Omar Sillah wechselt zu Greuther Fürth

Ein herber Verlust für den HSV: Nachwuchsstürmer Omar Sillah (21) wechselt zur kommenden Saison zu Greuther Fürth. Das gaben beide Vereine bekannt. Der U21-Angreifer führt mit 18 Treffern die Torjägerliste in der Regionalliga Nord an, trainierte in dieser Spielzeit aber regelmäßig bei den Profis mit. Nun also der ablösefreie Wechsel zum Kleeblatt, wo er bis 2027 unterschrieb und fest für die Zweitliga-Mannschaft eingeplant ist.

1. April, 14.46 Uhr: HSV-Sechser Jonas Meffert womöglich schwer verletzt

Schock im HSV-Training: Sechser Jonas Meffert (30) hat sich bei einem Luftzweikampf in der Dienstagseinheit auf Mallorca womöglich schwerer verletzt. Der Mittelfeldspieler wurde von Emir Sahitis (26) Hinterkopf im Gesicht erwischt. Nach einer ersten Behandlung ging es für Meffert mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus, auch eine Gehirnerschütterung wird nicht ausgeschlossen. Gute Nachrichten gab es indes von Dennis Hadzikadunic (26, ausgekugelte Schulter), der zumindest wieder ein paar Laufrunden drehte. Am Samstag in Nürnberg wird er dennoch ausfallen.

HSV-Sechser Jonas Meffert (30, vorne) hat sich im Dienstagstraining womöglich schwer verletzt. Bei einem Luftzweikampf könnte er sich einen Nasenbeinbruch und eine Gehirnerschütterung zugezogen haben. © WITTERS

31. März, 13.58 Uhr: Hadzikadunic fehlt bei erster HSV-Einheit auf Mallorca

Nach dem 0:0 gegen die SV Elversberg hatte sich HSV-Verteidiger Dennis Hadzikadunic (26) noch optimisch gezeigt, trotz seiner ausgekugelten Schulter am Montag schon wieder trainieren zu können. Bei der ersten Einheit im Kurz-Trainingslager auf Mallorca konnte der Abwehrspieler nun aber doch nur zuschauen. Seinen rechten Arm trug der 26-Jährige zudem in einer Schlinge. Ebenfalls nicht mit dabei war Immanuel Pherai (23), der mit Fieber im Hotel blieb.

HSV-Verteidiger Dennis Hadzikadunic (26, l.) konnte bei der ersten Einheit auf Mallorca nur zuschauen. © WITTERS

29. März, 14.10 Uhr: HSV mit Kurz-Trainingslager auf Mallorca

Um den Aufstieg endlich zu schaffen, setzt der HSV auf eine besondere Maßnahme. Von Sonntag an wird der Zweitligist ein viertägiges Trainingslager auf Mallorca absolvieren. "Wir wollen bewusst aus dem Trainingsalltag in Hamburg raus und uns mit intensiven und fokussierten Einheiten auf den Endspurt einstimmen sowie an zahlreichen Details arbeiten. Dazu werden wir auch bewusst viel Zeit miteinander verbringen, um als Team noch enger zusammenzurücken", erklärte Trainer Merlin Polzin. Die Idee war schon in der Winterpause gereift, nun halten die Verantwortlichen den Zeitpunkt als optimal. Trainiert wird auf der Anlage des RCD Mallorca. Die Einheiten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Mittwoch reist das Team schließlich zurück nach Hamburg und bereitet sich auf die Partie gegen den 1. FC Nürnberg vor.

Nach der Enttäuschung gegen Elversberg reist der HSV für vier Tage nach Mallorca. © Michael Schwartz/dpa

28. März, 14.18 Uhr: Felix Prigan leitet Partie zwischen HSV und Elversberg

Ein noch relativ unbekannter Name: Referee Felix Prigan (26) wird das Zweitliga-Duell zwischen dem HSV und Elversberg leiten. Während die Saarländer bereits fünf Partien unter der Leitung des jungen Schiris absolviert haben (vier Siege, eine Niederlage), ist es für die Hamburger das allererste Spiel mit Prigan in der Verantwortung.

Referee Felix Prigan (26) wird das Zweitliga-Duell zwischen dem HSV und Elversberg leiten. (Archivfoto) © Jürgen Kessler/dpa

27. März, 14.57 Uhr: HSV verliert Talent an RB Leipzig

Wie "Sky" berichtet, verliert der HSV eines seiner Talente an RB Leipzig: Demnach hat Manuel Abbey (16) bereits einen Vertrag bei den Sachsen unterschrieben. Die Hanseaten lassen den Offensivspieler offenbar für eine Ausbildungsentschädigung ziehen. Abbey spielte sechs Jahre in der Jugend der Rothosen.

27. März, 11.16 Uhr: HSV soll Interesse an Linton Maina vom 1. FC Köln haben

Bedient sich der HSV bei einem Aufstiegskonkurrenten? Laut der SPORT BILD sollen die Rothosen Interesse an Linton Maina (25) vom 1. FC Köln haben. Der Offensivakteur will kommende Saison in der Bundesliga spielen, deshalb wäre ein Aufstieg der Hamburger Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit. Neben den Hanseaten sollen allerdings auch der 1. FSV Mainz 05 sowie Borussia Mönchengladbach ihre Fühler nach Maina ausgestreckt haben. Der 25-Jährige spielt eine starke Saison, traf dreimal selbst und bereitet zehn Tore vor.

Kölns Linton Maina (25, r.) soll das Interesse des HSV und zweier Bundesligisten geweckt haben. © Marius Becker/dpa

26. März, 11.11 Uhr: HSV stellt besonderes Trikot vor

Ein Trikot mit besonderer Geschichte: Der HSV hat am Mittwoch ein Sondertrikot vorgestellt, das im Oktober 2024 von acht Mädchen in einem Workshop zum Weltmädchentag gestaltet wurde. Mit dem Trikot soll ein Zeichen für Gleichberechtigung sowie die Rechte von Mädchen und Jungen weltweit gesetzt werden. Ein Teil der Verkaufserlöse wird an die Kinderrechtsorganisation Plan International gehen. Die HSV-Profis werden das Trikot beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg am 5. April tragen. Die Frauen-Mannschaft bestreitet darin ihr Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am 31. März.

26. März, 9.16 Uhr: Miro Muheim gelingt erstes Tor für die Schweiz

Besser hätte es kaum laufen können: HSV-Verteidiger Miro Muheim (27) bestritt am gestrigen Dienstag sein zweites Länderspiel für die Schweizer Nationalmannschaft - und glänzte mit einem Tor und einer Vorlage. Nach dem 3:0-Sieg gegen Luxemburg wurde der Abwehrspieler von Nationaltrainer Murat Yakin (50) dann auch noch als "bester Mann auf dem Platz" hervorgehoben. Seine Chancen auf einen Kaderplatz bei der WM im kommenden Jahr dürfte Muheim mit diesem Auftritt deutlich erhöht haben.

HSV-Verteidiger Miro Muheim (27, r.) glänzte bei seinem zweiten Länderspiel für die Schweizer Nationalmannschaft mit einem Tor und einer Vorlage. © IMAGO/Steinsiek.ch

24. März, 8.42 Uhr: Miro Muheim soll Abschied bei Nicht-Aufstieg erwägen

Er will sich seinen großen Traum erfüllen: Verteidiger Miro Muheim, der am heutigen Montag seinen 27. Geburtstag feiert, hofft darauf, im kommenden Jahr mit der Schweiz an der WM teilzunehmen. Laut "BILD" könnte dieses Vorhaben allerdings Konsequenzen für den HSV haben: Demnach soll es bei dem Linksfuß die Überlegung geben, die Rothosen im Sommer zu verlassen, wenn es mit dem Aufstieg nicht klappen sollte. Klar ist: Bei einem Erstliga-Klub würden Muheims Chancen, bei der WM dabei zu sein, sicherlich noch einmal deutlich steigen. Ein Grund mehr für den HSV, den Wiederaufstieg dieses Jahr endlich perfekt zu machen.