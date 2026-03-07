HSV-Blog: Dieser Schiri pfeift die Rothosen in Wolfsburg
Hamburg - Nach der Niederlage im Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen wartet auf den HSV am Samstag die enorm wichtige Partie beim VfL Wolfsburg.
Verzichten müssen die Rothosen dabei auf Bakery Jatta. Ein Profi hingegen steht bei einem Weltklub auf dem Zettel.
In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.
7. März, 11 Uhr: Schiri Florian Exner pfeift den HSV gegen Wolfsburg
Er hat die Verantwortung: Schiedsrichter Florian Exner (35) pfeift die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem HSV.
Fünf Spiele bestritten die Rothosen bisher unter der Leitung Exners, die Bilanz ziemlich ansehnlich: drei Siege, ein Remis und nur eine Niederlage.
Bei den Wölfen sieht das anders aus: Sie absolvierten bis dato drei Partien mit dem 35-Jährigen an der Pfeife. Nur eines konnten sie gewinnen, die anderen beiden gingen verloren.
6. März, 11.06 Uhr: Macht der FC Barcelona bei Luka Vuskovic ernst?
Noch ist unklar, wie es im Sommer mit Luka Vuskovic (19) weitergeht. Bleibt er beim HSV, damit er mit seinem Bruder Mario zusammenspielen kann? Holt Tottenham ihn zurück? Oder wechselt er sogar zu einem ganz anderen Verein?
Laut Sky könnte Letzteres der Fall sein. Laut deren Informationen soll der FC Barcelona den kroatischen Abwehrspieler genauer beobachten, da sich im Sommer bei den Katalanen eine Lücke in der Innenverteidigung auftut.
Besonders pikant: Mit Pini Zahavi (83) hat Vuskuvic den gleichen Berater wie Barca-Trainer Hansi Flick (61).
5. März, 14.43 Uhr: Bakery Jatta fällt wochenlang aus
Ist das bitter! Der HSV muss in den kommenden Wochen auf Bakery Jatta (27) verzichten.
Wie der Verein mitteilte, hat sich der Gambier am Mittwoch im Nachholspiel gegen Bayer Leverkusen eine Verletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Er war bereits in der 29. Minute ausgewechselt worden.
Jatta spielte lange Zeit keine Rolle unter Trainer Merlin Polzin (35), hatte sich Ende 2025 aber zurückgekämpft und seitdem zehn von zwölf Partien absolviert.
5. März, 12.20 Uhr: Nordderby-Rückspiel am 18. April um 15.30 Uhr
HSV-Fans aufgepasst: Die DFL hat am Donnerstag die Bundesliga-Spieltage 28 bis 30 zeitgenau terminiert. Der HSV darf - unter anderem im Nordderby gegen Werder Bremen - zweimal am Samstag um 15.30 Uhr und einmal am Sonntag um 17.30 Uhr ran.
Die Spiele in der Übersicht:
Samstag, 4. April (15.30 Uhr): HSV vs. FC Augsburg
Sonntag, 12. April (17.30 Uhr): VfB Stuttgart vs. HSV
Samstag, 18. April (15.30 Uhr): Werder Bremen vs. HSV
4. März, 15.25 Uhr: Dieser Schiedsrichter pfeift die Nachholpartie
Sören Storks (37) heißt der Unparteiische der Nachholpartie gegen Bayer 04 Leverkusen am Mittwochabend.
Der Ramsdorfer (Nordrhein-Westfalen) pfiff bereits vor wenigen Monaten eine Partie der Rothosen – das die Hamburger trotz Unterzahl und einer hitzigen Schlussphase spät für sich entschieden.
Storks hatte Alexander Rössing-Lelesiit (19) in der 81. Minute die Gelb-Rote-Karte gezeigt, nachdem der Norweger viel zu hart in einen Zweikampf mit Stuttgarts Josha Vagnoman(25) ging.
Der Schiedsrichter pfiff insgesamt erst fünf Erst- und Zweitliga-Partien der Hamburger. Dabei spricht die Statistik klar für den HSV: Erst einmal verlor der Klub unter der Leitung von Storks.
4. März, 12.40 Uhr: HSV-Profi Daniel Heuer Fernandes wechselt Berater
Müssen sich die HSV-Fans Sorgen machen? Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) hat sich nach dem Aufstieg in die Bundesliga als einer der besten Keeper des Oberhauses etabliert. Einziges Problem: Sein Vertrag läuft im Sommer aus.
Wie der Schlussmann vor Kurzem erklärte, sei er bezüglich seiner Zukunft mit dem Verein in Gesprächen. Wie das "Hamburger Abendblatt" nun berichtet, hat der 33-Jährige in diesem Zuge seinen Berater gewechselt. Demnach soll er sich im Guten von seiner langjährigen Agentur getrennt haben.
Laut dem Bericht sei der HSV durchaus überrascht über diese Entscheidung gewesen sein. Was das für Heuer Fernandes' Zukunft bedeutet, ist allerdings unklar. Der Keeper könnte eine bessere Verhandlungsposition anstreben - oder aber die Möglichkeiten für einen Wechsel abklopfen.
4. März, 10.48 Uhr: Fabio Vieira soll nicht zurück zum FC Arsenal wollen
Er hat großen Anteil daran, dass der HSV eine mehr als solide Saison spielt. Fábio Vieira (25) hat sich nach seiner Leihe vom FC Arsenal zum Leistungsträger bei den Hanseaten entwickelt. Doch wie steht es um seine Zukunft?
Wie SPORT BILD berichtet, soll der Portugiese zumindest schon einmal die Entscheidung getroffen haben, im Sommer nicht zurück nach London zu gehen. Bei den "Gunners" hatte er sich nach seinem Wechsel 2023 nicht durchsetzen können.
Vieira soll sich beim HSV sowie in der Stadt Hamburg ausgesprochen wohl fühlen und sich einen Verbleib wohl grundsätzlich vorstellen können. Problematisch ist das Finanzielle: Die Rothosen haben eine Kaufoption, die allerdings mehr als 20 Millionen Euro beträgt - viel zu teuer!
Laut dem Bericht hätten die Verantwortlichen aber die Hoffnung, die Ablöse senken zu können - vor allem, wenn Vieira sich selbst für einen festen Wechsel nach Hamburg ausspricht. Ausgang offen.
2. März, 16.47 Uhr: Nicolas Capaldo wird dem HSV "wenige Wochen" fehlen
Diagnose da: HSV-Profi Nicolas Capaldo hat sich im Spiel gegen Leipzig eine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag im Athletikum am Volkspark.
Der Argentinier wird den Rothosen laut Mitteilung "wenige Wochen" fehlen, nachdem er gegen RB bereits nach rund 20 Minuten ausgewechselt werden musste. Zunächst hatte es so ausgesehen, als hätte er sich an den Adduktoren verletzt.
2. März, 13.40 Uhr: RB Leipzig sorgt für Minus-Kulisse seit einem Jahr
So wenig Fans waren schon lange nicht mehr da. Nein, das Volksparkstadion war bei der Partie zwischen dem HSV und RB Leipzig mit 57.000 Zuschauern natürlich mal wieder rappelvoll und ausverkauft, doch noch nie in dieser Saison waren so wenig Gästefans dabei, wie am Sonntagabend.
Laut der Seite "falsche9" hatten sich nur rund 1500 Fans aus Leipzig auf den Weg in den Volkspark gemacht und so für eine Minuskulisse gesorgt. Selbst der abgeschlagene Tabellenletzte 1. FC Heidenheim hatte mit knapp 2100 Zuschauern mehr mitgebracht.
Zuletzt waren im vergangenen März beim torlosen Remis gegen die SV Elversberg nur rund 1000 Gästefans mitgereist.
2. März, 10 Uhr: Sperre für Miro Muheim, Sorgen um Nicolas Capaldo
Ist das bitter! Als wäre die Niederlage gegen Leipzig nicht schon genug gewesen, verlor der HSV am Sonntagabend auch noch zwei Verteidiger.
Miro Muheim (27) sah von Schiri Bastian Dankert (45) für ein rüdes Foul seine fünfte Gelbe Karte der Saison und wird das Nachholspiel gegen Leverkusen damit sicher verpassen. "Wir haben drei, vier Spieler, die als Ersatz infrage kommen", kommentierte Coach Merlin Polzin (35).
Sorgen gibt es zudem um Nicolas Capaldo (27). Der Argentinier musste nach nur wenigen Minuten mit Schmerzen im Oberschenkel-/Adduktorenbereich ausgewechselt werden und verließ sichtbar aufgelöst den Platz.
Polzin erklärte, dass es dem 27-Jährigen bei einem Sprint "reingezogen" sei und kündigte für Montag weitere Untersuchungen an. Ein Einsatz gegen Leverkusen erscheint äußerst fraglich, vielleicht droht sogar ein längerer Ausfall.
1. März, 15 Uhr: Schiri Bastian Dankert pfeift den HSV gegen RB Leipzig
Er muss im Hexenkessel Volkspark einen kühlen Kopf bewahren: Schiedsrichter Bastian Dankert (45) wird das Duell zwischen dem HSV und RB leiten.
Die Hamburger bestritten bisher 18 Partien mit dem Rostocker an der Pfeife, die Bilanz spricht nicht gerade für die Rothosen: Sieben Siegen und einem Remis stehen zehn Niederlagen gegenüber.
Leipzig wiederum absolvierte bis dato 17 Spiele unter Dankerts Leitung, die Bilanz ist positiv: neun Erfolge, fünf Unentschieden und nur drei Pleiten.
28. Februar, 13.36 Uhr: HSV muss gegen Leipzig nur auf zwei Profis verzichten
Gute Voraussetzungen für einen erneut magischen Abend im Volkspark: Wenn der HSV am Sonntag RB Leipzig empfängt, können die Rothosen fast in Bestbesetzung antreten.
Lediglich die verletzten Albert Grönbaek (24) und Alexander Rössing-Lelesiit (19) stehen laut Coach Merlin Polzin (35) nicht zur Verfügung. Alle anderen sind "heiß und einsatzbereit", wie der Trainer es ausdrückte.
Auch Leistungsträger Albert Sambi Lokonga (26) ist nach seinem Außenbandriss im Sprunggelenk wieder eine ernsthafte Option für den Kader. Ob es dafür reicht, wird sich spätestens rund eine Stunde vor Anpfiff zeigen.
25. Februar, 14 Uhr: Freiburg-Profi Matthias Ginter traut dem HSV zeitnah den Sprung nach Europa zu
Die Worte hört man gerne. Matthias Ginter (32), Profi beim SC Freiburg, hat sich im Podcast "Copa TS" positiv über den HSV geäußert.
Zunächst sprach er über die Entwicklung beim VfB Stuttgart, der vor nicht allzu langer Zeit noch in der zweiten Liga spielte und sich mittlerweile DFB-Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer nennen darf. Eine ähnliche Entwicklung traut der Nationalspieler auch dem HSV zu.
"Klar, sie haben jetzt viel mit Leihen gemacht", erklärte der 32-Jährige und spielte damit auf die Transfers von Luka Vuskovic (19), Fabio Vieira (25) und Co. an. Auch wenn der HSV sie womöglich nicht halten kann, sah er gute Voraussetzungen.
"Sie sind natürlich auch als Stadt, als Verein, als Stadion unfassbar eigentlich", fand er lobende Worte und war sich sicher, dass der HSV in naher Zukunft auch wieder in höheren Tabellenregionen zu finden sein werde.
25. Februar, 6.30 Uhr: Albert Sambi Lokonga meldet sich für Leipzig fit
Erfreuliche Nachrichten vom Trainingsplatz: Albert Sambi Lokonga (26) kehrt am Mittwoch in das Mannschaftstraining zurück. Am Dienstag hatte er nach seinem Außenbandriss im Sprunggelenk noch individuell mit Reha-Coach Sebastian Capel gearbeitet.
"Bei Sambi ist das Ziel, dass er im Laufe der Woche einsteigen kann und dann womöglich am Wochenende wieder im Kader steht. Bei Yussi achten wir angesichts einer langen Trainingswoche und seiner Vorgeschichte speziell auf die Belastung. Er wird ab morgen wieder mit dem Team trainieren und am Wochenende zur Verfügung stehen", erklärte Trainer Merlin Polzin (35) am Dienstag.
Yussuf Poulsen (31) hingegen trat aus Belastungsgründen ein wenig kürzer, Albert Grönbaek (24) arbeitete weiter individuell an seinem Comeback.
24. Februar, 6.56 Uhr: Stefan Effenberg wünscht sich Daniel Heuer Fernandes in die Nationalelf
Daniel Heuer Fernandes (33) spielt seit sechseinhalb Jahren beim HSV und war in dieser Zeit nicht immer unumstritten. Letztlich setzte er sich aber immer wieder gegen die Konkurrenz durch. Auch dank seiner Leistungen steht der Aufsteiger nach 23 Spieltagen deutlich über dem Strich.
Experte Stefan Effenberg (57) brachte ihn jetzt sogar für die Nationalmannschaft ins Gespräch. "Er hat es sich verdient, dass er vielleicht in das Blickfeld der Nationalmannschaft als Backup bei einer Weltmeisterschaft kommt", so der 57-Jährige im "Doppelpass". "Ferro ist 100 Prozent loyal. Auch in schwierigen Situationen. Er würde sich 100 Prozent einfügen."
Effenberg sieht in Heuer Fernandes einen wichtigen Faktor für den Erfolg beim HSV. "Er entscheidet als Torwart Spiele und zieht auch Punkte. Es spricht eigentlich nichts dagegen, Heuer Fernandes als dritten Torwart mitzunehmen. Wenn wir über die Nationalmannschaft reden: Wer ist da auf zwei und wer auf drei? Ich glaube, dass Ferro gar nicht so weit weg ist."
Beim HSV wird man diese Worte gerne hören, letztlich wecken seine Leistungen aber auch Begehrlichkeiten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft. "Wir sind in guten Gesprächen. Ferro weiß genau, was er am HSV hat, wir wissen sehr gut, was wir an ihm haben. Er ist ein wichtiger Rückhalt für uns", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41) dazu.
23. Februar, 13.55 Uhr: Silvan Hefti feiert gelungenes MLS-Debüt
Beim HSV war Silvan Hefti (28) ohne Chance, nun sucht er in der nordamerikanischen MLS bei D.C. United sein Glück. Das Debüt war zumindest schon einmal erfolgreich.
Zum Saisonauftakt stand Hefti direkt in der Startelf und blieb auch bis zum Abpfiff auf dem Rasen. Sein Team setzte sich gegen Philadelphia Union mit 1:0 durch.
Ebenfalls erfolgreich war auch Ex-Kapitän Sebastian Schonlau, der vom 1:0-Erfolg der Vancouver Whitecaps erstmals seit August wieder im Kader stand, aber nicht zum Einsatz kam.
23. Februar, 10.06 Uhr: Bleibt Fabio Vieira über den Sommer hinaus beim HSV?
Fabio Vieira (25) macht beim HSV immer wieder den Unterschied. Ob er über den Sommer hinaus aber im Volkspark bleiben wird, ist mehr als unklar.
"Fabio ist ein außergewöhnlicher, fantastischer Spieler. Er kommt jeden Tag besser in Hamburg an. Wir sind heilfroh, dass wir es geschafft haben, ihn für ein Jahr zu verpflichten", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41) im "Doppelpass".
Vieira kam auf Leihbasis von Arsenal London, der HSV sicherte sich eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. Dass der Verein diese ziehen wird, gilt als ausgeschlossen.
"Dass wir 20 Millionen Euro für einen Spieler bezahlen, ist sehr unrealistisch", so Costa, der dennoch Chancen auf einen Verbleib sieht. "Am Ende geht es darum, dass wir ein klares Commitment des Spielers brauchen. Im Sommer bewerten wir die Situation dann neu."
20. Februar, 14 Uhr: Robert Braun pfeift die Partie in Mainz
Robert Braun (30) wird am Freitagabend das Gastspiel des HSV beim FSV Mainz 05 leiten. Beide Vereine pfiff er in dieser Saison bereits einmal.
Der HSV dürfte dabei keine guten Erinnerungen an ihn haben. Das Spiel beim FC Augsburg am elften Spieltag ging mit 0:1 verloren. Ansonsten konnten die Rothosen unter Braun eine Zweitliga-Partie gewinnen, eine weitere endete unentschieden.
Mainz hingegen holte unter der Leitung des 30-Jährigen völlig überraschend Mitte Dezember beim FC Bayern München einen Zähler (2:2). Zudem gewann sie unter ihm vor drei Jahren eine DFB-Pokal-Partie.
19. Februar, 18 Uhr: Nicolás Capaldo zurück auf dem Platz und fit für Mainz
In Mainz muss der HSV am Freitag ohnehin auf die verletzten Alexander Rössing-Lelesiit (19), Albert Sambi Lokonga (26) und Albert Grönbaek (24) sowie den gesperrten Luka Vuskovic (18) verzichten. Ein Fragezeichen stand noch hinter Kapitän Nicolás Capaldo (27).
"Bei Nicolas Capaldo war es so, dass er unter der Woche gesundheitlich angeschlagen war und die Einheiten nicht komplett mitmachen konnte. Im Austausch mit ihm war zu vernehmen, dass er unbedingt spielen will und topfit ist", erklärte Trainer Merlin Polzin (35), wollte aber den heutigen Donnerstag abwarten.
Und da lieferte Capaldo die Antwort. Der Argentinier kehrte auf den Trainingsplatz zurück und meldete sich somit für die Partie in Mainz einsatzbereit.
19. Februar, 12.02 Uhr: Darum setzte der HSV bei Jean-Luc Dompé einen Cut
Der Fall Jean-Luc Dompé (30) und seine Sufffahrt schlugen hohe Wellen. Mittlerweile versucht der HSV-Profi wieder auf dem Platz die Antworten zu liefern. Am vergangenen Spieltag gab er sein Comeback und durfte gegen Union Berlin (3:2) für 18 Minuten ran.
Allgemein scheinen die Verantwortlichen dem Profi verziehen zu haben. "Das Thema um Jean-Luc haben wir in den vergangenen Wochen sehr intensiv behandelt. Nicht nur für mich als Trainer, sondern vor allem für den Verein war klar, dass wir eine Stellung beziehen und eine gewisse Haltung zeigen", machte Trainer Merlin Polzin (35) noch einmal deutlich. Dennoch: "Trotzdem sollte es unabhängig vom Sport oder generell im Leben nicht darum gehen, jemanden völlig zu verurteilen. Sondern dafür zu sorgen, dass wir als Team in guten und in schlechten Zeiten zusammenstehen."
Dompé soll sich geläutert gezeigt haben. "Mir ist es als Trainer wichtig, dass wir den Cut setzen. Damit er wie alle anderen die Chance hat, sich sportlich für die Startelf zu qualifizieren", so Polzin weiter. Ob es am Freitag in Mainz schon der Fall sein wird, ist unklar. Vermutlich wird aber erneut Winter-Neuzugang Philip Otele (26) in der Startelf stehen.
19. Februar, 7.24 Uhr: Bleibt Luka Vuskovic über den Sommer hinaus beim HSV?
Gegen Mainz 05 muss Luka Vuskovic (18) zuschauen, das Supertalent fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Stand jetzt bleiben ihm dann noch elf Spiele im HSV-Trikot - oder doch mehr?
"Ich bin ja Überzeugungstäter und natürlich glaube ich an fußballromantische Dinge, die vielleicht schwer vorzustellen sind", antwortete Trainer Merlin Polzin (35) auf die Frage, ob er an einen Vuskovic-Verbleib über den Sommer hinaus glaube.
"Wir wären nicht wenig daran interessiert, dass er weiter das HSV-Trikot trägt, gerade in der Kombination, die uns in knapp 270 Tagen vielleicht erwartet, was Mario Vuskovic angeht", so Polzin weiter. Mitte November läuft die Dopingsperre von Bruder Mario ab, beide könnten dann gemeinsam für den HSV auflaufen.
Entscheidend ist aber auch, was die Tottenham Hotspur sagen. "Es gibt eine klare vertragliche Absprache zwischen den Vereinen. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir im letzten Sommer eine Lösung gefunden haben, vor allem mit Tottenham", wusste auch Polzin. Diese müsste eben auch für diesen Sommer gefunden werden.
17. Februar, 8.40 Uhr: HSV gönnt Luka Vuskovic eine Pause
Beim Sieg über Union Berlin sah Luka Vuskovic (18) seine fünfte gelbe Karte und fehlt dem HSV damit am Freitag in Mainz. Die Sperre bringt ihm aber ein paar trainingsfreie Tage ein.
"Luka hat nicht nur bei uns jedes Spiel gemacht, sondern war in den Länderspielphasen auch permanent für die Nationalmannschaft unterwegs und hat dabei teilweise für mehrere Teams gespielt", erklärte Trainer Merlin Polzin (35). "Es war uns wichtig, dass er sich die Pause jetzt verdient hat. Zudem haben wir mehr davon, wenn er jetzt mal zwei Tage den Kopf freikriegen kann."
Bereits am Dienstagabend soll Vuskovic zurück nach Hamburg kehren und auch die Reise mit nach Mainz antreten. "Er hat darum gebeten, weil er unbedingt dabei sein will. Das ist mal wieder ein gutes Zeichen."
Wer Vuskovic bei den 05ern ersetzt ist noch unklar. "Daniel Efadli ist diese Position nicht ganz unbekannt, er hat sie schon zu Saisonbeginn gespielt. Auch Warmed Omari, der heute wieder mehr im Training machen konnte und bei dem es für Freitag gut aussieht, wäre eine Option", so Polzin.
14. Februar, 15.12 Uhr: HSV begnadigt Jean-Luc Dompé nach seiner Suff-Fahrt
Drei Wochen nach der Suff-Fahrt darf Jean-Luc Dompé (30) in der Partie gegen den 1. FC Union Berlin zumindest wieder auf der Bank Platz nehmen.
Die Rothosen hatten den Franzosen vorläufig suspendiert, nachdem bei einer Verkehrskontrolle Ende Januar ein Promille-Wert von 1,4 festgestellt wurde. Nachdem er aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde, nahm er sich einen E-Scooter und beging damit gleich noch eine Straftat.
Neben der Suspendierung verhängte der HSV auch noch eine Geldstrafe im sechsstelligen Bereich gegen den Flügelflitzer.
12. Februar, 8.15 Uhr: Albert Grönbaek verletzt sich im Training
Der HSV-Neuzugang hat sich im Training eine Faszienverletzung zugezogen. Albert Gönbaek muss deshalb vorerst kürzertreten.
Das ergaben am Mittwoch (11. Februar) Untersuchungen mittels MRT-Verfahren im Athleticum am Volkspark. Der 24-jährige Offensivspieler wird voraussichtlich wenige Wochen aussetzen müssen.
Erst Ende Januar wechselte der 24-Jährige per Leihe von Stade Rennes zum Hamburger SV.
10. Februar, 10 Uhr: Sambi Lokonga fehlt wenige Wochen
Sambi Lokonga hat sich einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen und wird dem HSV wenige Wochen fehlen. Das teilte der Verein mit.
Die Untersuchungen mittels MRT-Verfahren im Athleticum am Volkspark haben das am Montagnachmittag bestätigt.
9. Februar, 15.40 Uhr: Hat Luka Vuskovic auch im Alltag das Sagen?
Dass er beim HSV angekommen ist, hat Luka Vuskovic (18) bewiesen. Auch in der Hansestadt finde er immer mehr ein Zuhause.
"Es gefällt mir gut. Ich spreche noch kein Deutsch, aber ich lerne es gerade. Die Stadt ist wunderschön, nach Split ist sie meine absolute Lieblingsstadt", sagte der junge Verteidiger dem kroatischen "tportal" über Hamburg. Er wohne zentral und in der Nähe des Stadions. Seine Freunde, Familie und seine Freundin würden oft zu Besuch kommen.
Was ihm aber nicht gefalle: Die Pflichten, die es in einer Wohnung zu tun gibt. "Wenn ich alleine hier bin, muss ich den Haushalt machen, da hat man keine Wahl", so der Profi-Fußballer.
Zu seinem Glück helfe ihm die Familie sowie seine Partnerin aber dabei, wenn diese zu Besuch seien. Offenbar hat der erst 18-Jährige nicht nur im Stadion alles unter Kontrolle.
9. Februar, 13.23 Uhr: Bitter: HSV muss auf Sambi Lokonga verzichten
Im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag (0:2) musste Albert Sambi Lokonga in der Pause vom Platz.
Der 26-Jährige zog sich eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zu. Am Montag entscheidet sich, wie lange der HSV-Profi wirklich ausfällt.
In der Kernspintomografie soll die Härte der Verletzung festgestellt werden.
7. Februar, 14 Uhr: Nicolas Capaldo fehlt wegen Gelbsperre
Im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim muss der Hamburger SV neben den Alexander Rössing-Lelesiit (19) und Fabio Baldé (20), dieses Mal auch auf Nicolas Capaldo (27) verzichten.
Der Argentinier sah in der Partie gegen den FC Bayern München seine fünfte Gelbe Karte. Somit fehlt den Rothosen ein Mittelfeld-Dauerbrenner. Capaldo absolvierte 17 von 19 möglichen Spielen und stand dabei nur einmal nicht in der Startelf.
Neben ihm ist auch Jean-Luc Dompé (30) nicht am Start. Der Franzose ist aufgrund seiner Trunkenheitsfahrt weiterhin vom Spielbetrieb ausgeschlossen.
7. Februar, 13 Uhr: Daniel Siebert leitet Partie gegen Heidenheim
Schiedsrichter Daniel Siebert (41) aus Berlin leitet die Partie 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV.
Noch kein Mal in dieser Saison hatte der 41-Jährige bislang die Pfeife gegen Heidenheim oder den HSV in der Hand. Bei der Ansetzung an diesem 21. Spieltag trifft er nun direkt auf beide Mannschaften.
Die letzte Liga-Partie der Rothosen, die der Berliner pfiff, war die Begegnung am 11. November auswärts gegen Braunschweig. In diesem Duell mussten die Hamburger eine 1:3-Niederlage verkraften.
Der erfahrene Unparteiische pfiff insgesamt bereits 19-mal ein Spiel des HSV. Die Statistik spricht alles in allem für die Hansestädter. Zwölf Siege, zwei Remis und nur fünf Niederlagen gab es unter der Leitung von Siebert.
7. Februar, 9.23 Uhr: FC Bayern hätte Vuskoic zum Schnäppchenpreis haben können
Luka Vuskovic (18) ist in aller Munde! Nun wurde bekannt, dass er vor rund zwei Jahren durchaus beim FC Bayern München hätte landen können.
Im Bayern-Podcast "Bayern-Insider" verrieten Christian Falk und Heiko Niedderer, dass der damals 16-Jährige dem Rekordmeister angeboten worden war. "Er wäre für 3 Mio. Euro plus 2 Mio. Euro an Boni zu haben gewesen. Aber damals war schon Real an ihm dran." Die Madrilenen hätten demnach wohl sogar zwölf Millionen Euro geboten.
Am Ende gewann die Tottenham Hotspur das Rennen - für 15 Millionen. Der Grund für die Bayern-Absage: Vuskovic war den Bossen "zu arrogant am Ball, gefällt uns nicht so". Nun ist er um Einiges teurer.
Zudem erfreulich: Vuskovic ist zum dritten Mal in dieser Saison zum "Rookie of the Month" gekürt worden. Nach September und Oktober setzte er sich auch im Januar durch.
6. Februar, 17 Uhr: Blutprobe ausgewertet - So viel Promille hat Jean-Luc Dompé im Blut
Vor knapp zwei Wochen war HSV-Profi Jean-Luc Dompé (30) mit Alkohol am Steuer von der Polizei erwischt worden. Der Verein hatte umgehend reagiert und den Franzosen zu einer Rekordstrafe verdonnert sowie vorübergehend vom Mannschaftstraining suspendiert.
Laut übereinstimmenden Medienberichten liegt mittlerweile auch das offizielle Ergebnis seiner Blutprobe von jener Nacht vor. Demnach soll er mit 1,34 Promille unterwegs gewesen sein, was immer noch für eine "absolute Fahruntüchtigkeit" spricht.
6. Februar, 14.07 Uhr: Miro Muheim bestreitet sein 150. Spiel für den HSV
In Heidenheim wird Linksverteidiger Miro Muheim (27) sein 150. Pflichtspiel mit der Raute auf der Brust bestreiten.
"Das bedeutet mir unglaublich viel! Ich kann mich mit der Stadt, dem Verein und den Fans unglaublich identifizieren. Der HSV ist ein massiver Club und in den vergangenen Jahren auch zu einem Zuhause für mich geworden", sagte der Schweizer in einem Interview mit dem Verein.
Neben ihm haben nur Bakery Jatta (27) mit 225 und Keeper Daniel Heuer Fernandes (33) mit 176 mehr Spiele für den Hamburger Traditionsverein absolviert.
Ein Bundesliga-Tor blieb dem Abwehrspieler allerdings bislang noch verwehrt. "In meinem 150. HSV-Spiel mein erstes Bundesliga-Tor zu schießen, wäre natürlich überragend und ein Traum."
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa