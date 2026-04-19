Eskalation! Schlimme Szenen nach Nordderby zwischen Werder und dem HSV

Bremen/Hamburg - Diese Bilder bleiben im Kopf: Nach dem Nordderby zwischen dem SV Werder Bremen und dem HSV kam es im Weserstadion zu extrem hässlichen Szenen - Menschen waren in Gefahr.

Nach dem Nordderby eskalierte die Situation im Weserstadion. Unter anderem wurden Feuerwerkskörper auf die Ränge geschossen. © WITTERS

Nachdem es bereits vor dem Anpfiff zu einem Zwischenfall gekommen war - der Sender DAZN musste seine Übertragung unterbrechen, als Leuchtkugeln aus dem HSV-Block auf den Rasen flogen - eskalierte die Situation nach dem Schlusspfiff völlig.

Die enttäuschten Hamburger Spieler waren bereits in den Katakomben, während sich die Werder-Profis noch von den Heimfans gebührend feiern ließen. Plötzlich schossen die HSV-Fans aus dem fast 100 Meter entfernten Gäste-Block Raketen ab, die mitunter auf den Rängen und unweit der Bremer Akteure einschlugen!

"Krasse Geschosse! Dass die über den ganzen Platz fliegen können, damit haben wir nicht gerechnet. Das ist brutal gefährlich", kommentierte Werders Abwehrspieler Amos Pieper (28) kurz darauf in der Mixed Zone.

Die Raketen brachten auch die Bremer Fans mächtig auf die Palme - einige Ultras wollten in ihrer Wut kurzerhand von der Ostkurve zum gegenüberliegenden Gäste-Block stürmen, wurden aber von den zahlreichen Polizeikräften zurückgehalten.