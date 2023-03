Ex-HSV-Profi Lewis Holtby vor Rückkehr im TAG24-Interview: "Dafür lebt man"

Kiel/Hamburg - 138-mal trug Lewis Holtby (32) zwischen 2014 und 2019 das Trikot des HSV . Am morgigen Samstag (13) gastiert der Mittelfeldspieler mit Holstein Kiel im Volksparkstadion. Mit TAG24 hat der 32-Jährige über seine Rückkehr gesprochen.

"Ich freue mich grundsätzlich auf jedes Spiel, aber im Volkspark gegen den HSV ist für uns alle natürlich noch mal besonders. Das Stadion wird ausverkauft sein, viele Tausend Fans begleiten uns aus Kiel", verdeutlichte er.

Unter diesen Fans werde auch seine Familie sein, unterstrich der ehemalige Nationalspieler (drei Länderspiele) - und ergänzte: "Ein kleines Nordderby steht an. Genau dafür lebt man als Fußballer."

Besondere Motivation ziehe er aus seiner Vergangenheit bei den Hanseaten aber nicht, bekräftigte Holtby: "Ich bin in jedem Spiel motiviert. Natürlich ist es für mich als Hamburger mit HSV-Vergangenheit aber schon eines der Highlights in der Saison."

Nachdem er in dieser Spielzeit bereits acht Partien, darunter auch das Hinspiel, das der HSV auswärts mit 3:2 gewann, verpasst hatte, ist der Mittelfeldakteur nun wieder bei 100 Prozent: "Ich fühle mich topfit", so der Linksfuß.

Gegen den HSV werde es seiner Meinung nach darauf ankommen, in beiden Strafräumen konsequent zu sein. "Unser Ziel ist es, endlich mal wieder zu null zu spielen. Wir haben in der Vergangenheit oftmals gute Spiele gemacht, aber am Ende dann unnötig Punkte liegen gelassen."