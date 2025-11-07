Ex-RB-Leipzig-Ikone Poulsen lässt tief blicken: "Werde seine Spiele nie sehen können"

Hamburg - Sportlich läuft es für Yussuf Poulsen (31) seit seinem Wechsel im Sommer von RB Leipzig zum Hamburger SV noch nicht wirklich gut, was besonders an stetigen Verletzungsrückschlägen liegt. Eine andere Sache, scheint den Rasenball-Veteran zusätzlich zu schaffen zu machen.

Yussuf Poulsen (31) stand für den HSV verletzungsbedingt erst 122 Minuten auf dem Platz. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Im Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" sprach der Stürmer über Sachen im "Profifußball, die ich nicht unbedingt mag".

In erster Linie gehe es dabei um den Zeitfaktor. Gerade am Wochenende sei der Angreifer ja immer eingespannt. Dadurch bleiben weniger Momente für die Familie.

Poulsen: "Wenn mein Sohn und meine Tochter Sport machen am Wochenende, will ich gerne dabei sein. Bis jetzt ist das sehr schwierig. Mein Sohn ist sechs Jahre alt und fängt wahrscheinlich bald hier in Hamburg in einem Verein an. Aber seine Spiele werde ich wahrscheinlich nie sehen können."

Genau aus diesem Grund überlegt der Däne, nach seiner Profikarriere erste einmal etwas Abstand vom Fußball zu nehmen. Er werde dann "vielleicht einfach etwas anderes probieren. Aber bis dahin sind ja noch ein paar Jahre Zeit."

Poulsen wird im Juni 32 Jahre alt, hat in Hamburg zunächst bis 2027 unterschrieben. Sein Trainer Merlin Polzin (35) hofft, dass er bald vermehrt auf seinen Sommerneuzugang setzen kann, sagte zuletzt aber auch beschwichtigend: "Wir haben immer gewusst und gesagt, dass Yussi aufgrund seiner Historie nicht 34 Spiele über 90 Minuten bestreiten wird."