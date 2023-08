"Fast ein Heimspiel": HSV mit rund 20.000 Fans in Hannover

Hamburg - Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV will das Nordduell bei Hannover 96 zum atmosphärischen Heimspiel machen.

HSV-Cheftrainer Tim Walter (47) freut sich "fast" auf ein Heimspiel. © Christian Charisius/dpa

Mit etwa 20.000 HSV-Fans im Stadion rechnen die Niedersachsen am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1). Die Arena in Hannover bietet Platz für 49.200 Zuschauer.



"Wir sind ja zurzeit sehr heimstark. Von daher ist es schön, dass wir fast ein Heimspiel haben", sagte HSV-Trainer Tim Walter (47) am Donnerstag.

Angst vor Randale wie bei Spielen gegen Werder Bremen oder den Stadtrivalen FC St. Pauli gibt es nicht: Den HSV und Hannover verbindet eine Fanfreundschaft.

Der lange verletzte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau werde am Samstag "definitiv nicht von Anfang an spielen", sagte Walter. Schonlau (Wadenprobleme) war nach sieben Wochen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und hatte am Dienstag seinen Vertrag bis 2026 verlängert.