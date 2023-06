Fix: HSV-Knipser Robert Glatzel bleibt langfristig bei den Rothosen!

HSV-Knipser Robert Glatzel (29, 2.v.r.) hat seinen Vertrag bei den Rothosen langfristig verlängert. Der Angreifer bleibt bis 2027 bei den Rothosen. © Friso Gentsch/dpa

"Obwohl wir in den letzten zwei Jahren leider unser großes Ziel verpasst haben, hatte ich die mit Abstand glücklichste Zeit in meiner bisherigen Karriere. Ich habe mich bei einem Verein noch nie so wohl gefühlt", erklärte der 29-Jährige in der Mitteilung.

Weiter betonte der Knipser: "Mannschaft, Klub, Fans und alles Drumherum passt für mich perfekt zusammen, deshalb freue ich mich sehr, noch länger beim HSV bleiben zu können und die Ziele gemeinsam anzugehen."

Sportvorstand Jonas Boldt (41) sagte: "Bobby ist ein sehr wichtiger Spieler für unsere Mannschaft, nicht nur aufgrund der vielen Tore, die er in den vergangenen beiden Jahren für den HSV geschossen hat und auch in Zukunft schießen wird. Deshalb ist es ein ganz wichtiges Signal, dass er sich dazu entschieden hat, in Hamburg und beim HSV zu bleiben und darüber hinaus seinen Vertrag auch noch einmal zu verlängern."

Zuvor war viel über die Ausstiegsklausel berichtet worden, die es dem Angreifer ermöglicht hätte, die Rothosen für eine festgeschriebene Summe von 1,5 Millionen Euro zu verlassen - diese Option wäre am kommenden Donnerstag ausgelaufen.

Die "Hamburger Morgenpost" hatte noch berichtet, dass Werder Bremen Interesse habe und von Glatzel als neuer Arbeitgeber favorisiert werde, da der Stürmer unbedingt in der Bundesliga spielen wolle.