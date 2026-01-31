Fix! HSV verstärkt sich mit dänischem Nationalspieler

Hamburg - Jetzt ist es offiziell: Der HSV hat sich mit dem dänischen Nationalspieler Albert Grönbaek (24) verstärkt. Das gaben die Hanseaten am Freitag bekannt.

Der dänische Nationalspieler Albert Grönbaek (24) verstärkt den HSV bis zum Saisonende. Womöglich bleibt er auch noch länger. © IMAGO / ABACAPRESS

Der Offensivakteur wird bis Saisonende von Stade Rennes ausgeliehen. Dem Vernehmen nach sollen sich die Rothosen eine Kaufoption in Höhe von rund fünf Millionen Euro gesichert haben.

Grönbaek (acht Länderspiele) war zuletzt an den CFC Genua ausgeliehen, bestritt aufgrund von Verletzungen aber nur vier Partien in der italienischen Serie A. Beim HSV will er nun wieder richtig durchstarten. Er kann auf dem linken Flügel sowie im Zentrum spielen.

"Mit Albert bekommen wir einen vielseitig einsetzbaren Spieler, der sich vor allem im offensiven Mittelfeld wohlfühlt, zugleich aber auch auf den Halbpositionen und auf dem linken Flügel eingesetzt werden kann", erklärte Sportdirektor Claus Costa (41) und ergänzte: "Er ist ein kreativer Spieler mit hoher technischer Qualität, verfügt über einen guten Zug zum Tor und bringt gleichzeitig eine große Bereitschaft in der Arbeit gegen den Ball mit."