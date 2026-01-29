HSV schmeißt Jean-Luc Dompé nach Sufffahrt raus

Hamburg - Das hat Konsequenzen! Der Hamburger SV hat Flügelflitzer Jean-Luc Dompé (30) bis auf Weiteres freigestellt. Hintergrund ist eine mutmaßliche Sufffahrt.

Der HSV hat Jean-Luc Dompé (30) nach einer Alkoholfahrt suspendiert. © WITTERS

Wie der Verein am Donnerstagvormittag mitteilte, wurde der 30-Jährige nach Gesprächen mit der sportlichen Leistung vom Trainings- und Spielbetrieb der Profimannschaft ausgeschlossen.

Der HSV reagierte damit auf das Vergehen des Franzosen vom vergangenen Wochenende. Am frühen Sonntagmorgen war Dompé in der Hamburger Innenstadt ins Visier der Polizei geraten.

Wie ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, soll der Fußball-Profi zunächst über eine rote Ampel gefahren sein und wurde anschließend gestoppt. Die Beamten stellten bei der Kontrolle einen Alkoholgeruch fest, ein Test ergab laut Bild 1,46 Promille. Das offizielle Ergebnis durch eine Blutentnahme steht aber noch aus.

Nachdem Dompé schließlich entlassen wurde, erlaubte er sich eine weitere Straftat. Er nahm sich einen E-Scooter, der unmittelbar vor der Wache stand, und fuhr davon. "Das ist ein weiterer Tatbestand", klärte der Sprecher auf.

TAG24 fragte auch beim HSV nach, der allerdings auf die Mitteilung verwies. In der hieß es weiter, dass Dompé in dem Gespräch auch seine "Verantwortung als Profi und Vorbild sowie Repräsentant des Clubs" deutlich gemacht worden ist.