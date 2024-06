Grönemeyer, Hochzeit und Schießstand! So verbrachten die HSV-Profis die Sommerpause

Hamburg - Bald geht es wieder los! Am Samstag und Sonntag startet der Hamburger SV mit den obligatorischen Leistungstests in die Vorbereitung, einen Tag später reist der Tross um Trainer Steffen Baumgart (52) ins erste von zwei Trainingslagern nach Schneverdingen.

Abwehrspieler Guilherme Ramos (26) zog es in wärmere Gefilde. Mit seiner Partnerin Catarina machte der Portugiese zunächst eine Tour mit dem Wohnmobil, anschließend schaute sich das Paar in Barcelona unter anderem die berühmte "Sagrada Família" an.

Für Miro Muheim (26) ging es anstatt zur EM nach Mallorca. Dort entspannte der Schweizer Linksfuß an der Bucht Cala Comtesa im Osten der Insel.

Bei Moritz Heyer (29) und seiner Ann Katrin ging es romantisch zu. Nach einem Besuch in der Heimat gaben sich die beiden das Jawort bei einer rauschenden Feier im Berner Schloss. Kurz darauf stieg das frisch vermählte Paar in den Flieger und flittert seitdem auf den Seychellen.

Der Chef selbst ließ es zunächst gemeinsam mit seiner Frau Katja ruhig angehen. Auf Kreta ließ Baumgart die Seele baumeln und genoss neben dem guten Wetter auch das Essen. Wenig später zeigte sich der 52-Jährige dann aber von einer anderen Seite. Beim Konzert von Herbert Grönemeyer in Bochum sang der Trainer lautstark von der Tribüne aus mit und sorgte im Netz damit für den einen oder anderen Lacher.

Bakery Jatta (26, l) lässt sich die afrikanische Kultur erklären, Ludovit Reis (24) griff in Miami zur Waffe. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/ludovitreis, Screenshot/Instagram/jatta18

Torjäger Robert Glatzel (30) musste sich im Urlaub den Kopf zerbrechen, ob er eine weitere Saison beim HSV spielen will oder nicht. Das Ergebnis ist bekannt: Er bleibt! Zudem stattete er der deutschen Nationalmannschaft einen Besuch ab und schaute sich das EM-Eröffnungsspiel in München gegen Schottland (5:1) an.

Mittelfeldspieler Ludovit Reis (24) nutzte die Sommerpause für eine Reise über den großen Teich. Mit Freunden und Alkmaar-Youngster Lequincio Zeefuik (19) flog der Niederländer nach Miami, wo er unter anderem auch seine Fertigkeiten mit der Waffe am Schießstand probte. Von Florida aus ging es weiter nach Rio de Janeiro. Dort bestaunte er nicht nur die heilige Christus-Statue, sondern kickte auch mit heimischen Kids. Mittlerweile ist Reis zurück und genießt noch einige Tage in seiner niederländischen Heimat.

Youngster Anssi Suhonen (23) wählte, wie auch sein Trainer, Griechenland als Reiseziel aus. Mit Freundin Lotta ging es auf die Insel Zakynthos.

Bakery Jatta (26) und Rashford Königsdörffer (22) zog es nach Afrika. Während Jatta in Tansania auf Safari ging und in sich in einheimischen Gewändern zeigte, ging sein 22-jähriger Teamkollege auf Tuchfühlung mit Schildkröten.

Einige Profis wie Immanuel Pherai (23), William Mikelbrencis (20) oder Lazslo Benes (26) waren oder sind noch bei ihren Nationalteams im Einsatz und konnten erst verspätet in die Sommerpause gehen.