Große Baustelle im Tor: Nächste Bewährungsprobe für HSV-Trainer Polzin

Merlin Polzin (34) ist in seinem dritten Spiel als Chefcoach des HSV gefordert.

"Wir wollen für einen Fußball stehen, für den die Leute ins Stadion kommen und auf den der HSV dann auch stolz sein kann. Und das ist der Antrieb, der uns Tag und Nacht wachhält", sagte der 34-Jährige vor der Partie beim Aufsteiger SSV Ulm am Samstag.

Nach dem Aus von Steffen Baumgart (52) übernahm dessen Assistent Polzin. Sportvorstand Stefan Kuntz (62) ermöglichte ihm, die sportliche Führung von seinen Qualitäten als Chefcoach zu überzeugen. Er ist sozusagen auf Bewährung. Seine bisherige Bilanz: ein überzeugendes 3:1 beim Karlsruher SC und ein durchwachsenes Remis (2:2) gegen den starken SV Darmstadt 98.

"Ich halte wenig davon, jetzt zu viel in die Zukunft zu denken", sagte Polzin. Er ließ es sich nicht anmerken, ob und wie groß der Druck auf ihn ist. "Es ist eher besonders, weil wir mit fantastischen Spielern zusammenarbeiten dürfen, weil wir wissen, wie vielen Menschen der HSV etwas bedeutet. Und das ist das, was uns antreibt", sagte er.

Klar ist: Der sportlich leidgeprüfte Klub will dringend zurück in die Bundesliga. Im aktuellen Schneckenrennen an der Spitze der 2. Liga steht der HSV auf Tabellenrang sieben, was aber hinsichtlich von drei Zählern auf Tabellenführer SC Paderborn nur bedingt Aussagekraft hat.