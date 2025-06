Ob Olympia oder nicht: HSV bekommt hundert Millionen Euro teures neues Stadion

Das Volksparkstadion - die Heimat des HSV - ist schon 71 Jahre alt. © Marcus Brandt/dpa

Für das Volksparkstadion sieht das Konzept noch eine besondere Aufgabe bei Olympia: Dort sollen die Schwimm-Wettbewerbe stattfinden.

Den Anspruch, den die Olympia-Initiatoren für ihre Bewerbung formulieren, ist groß. "Wir wollen, dass wir in einer besseren Stadt leben nach den Olympischen Spielen", sagte Grote und will damit etwaigen Zweiflern und Kritikern entgegentreten.

Die Bewerbung soll auch in die Gesellschaft hineinwirken. So sieht das Konzept vor, die Zahl der Sportstunden in der Schule von drei auf fünf zu erhöhen. Es ist der zweite Versuch der Metropole in diesem Jahrhundert, Olympische Spiele in den Norden zu holen. 2015 scheiterte die Bewerbung am Referendum, in dem die Bürgerinnen und Bürger mit knapper Mehrheit die Pläne für die Spiele 2024 ablehnten.

"Die Bewerbungen früherer Jahrzehnte bestanden darin, dass eine Stadt umgebaut wurde, um Olympische Spiele zu ermöglichen. Und dieses Prinzip haben wir umgedreht", beschrieb Bürgermeister Tschentscher eine der Grundideen der Bewerbung.

Die Stadt solle sich nicht an die Olympischen Spiele anpassen, "sondern wir haben das Olympia-Konzept an unsere Stadt angepasst", sagte der Politiker weiter. Oder wie es Grote formulierte: "Die ganze Stadt ist der Olympia-Park." Es sollen Spiele der kurzen Wege werden: nachhaltig, grüner und für die Menschen.