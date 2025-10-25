Hamburger Chancenwucher, Wolfsburger Effizienz: Der VfL siegt im Nordduell

Hamburg - Der HSV hat das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag trotz teils drückender Überlegenheit mit 0:1 verloren.

Ransford Königsdorffer (24) scheiterte vom Punkt und ließ damit die größte HSV-Chance liegen. © WITTERS

Von Spektakel war zu Beginn der ersten Bundesliga-Partie zwischen den Nord-Clubs seit 2018 nichts zu spüren. Ein Torschuss und zwei Ecken konnten die Statistiker aufseiten der Hausherren notieren, von den Niedersachsen war noch weniger zu sehen.

Bis Adam Daghim mit dem ersten Torschuss die Wolfsburger in der 15. Spielminute in Führung brachte, nachdem er Hamburgs Luka Vuskovic mit einer Körpertäuschung aussteigen gelassen hatte.

Die Rothosen ließen sich von der kalten Dusche nicht verunsichern, auf dem Weg zum Tor fehlte aber die Durchschlagskraft.

Die dicke Chance auf den Ausgleich bot sich schließlich Ransford Königsdorffer (45.), der zum Elfmeter antreten durfte, nachdem Konstantinos Koulierakis Hamburgs Sambi Lokonga im Strafraum abgeräumt hatte.

Der 24-Jährige scheiterte allerdings an Wolfsburgs Grabara, der zwei Minuten später noch einen Distanzschuss von Rayan Philippe entschärfte und sich dann beim Querbalken dafür bedanken konnte, dass Lokongas Schuss nicht im Tor landete (45.+3).

Die letzten Minuten des ersten Durchgangs ließen dann doch noch auf ein Spektakel hoffen.