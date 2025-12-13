HSV enttäuscht 15.000 mitgereiste Anhänger: "Für die Fans tut es mir leid"

Der HSV verliert mit 1:4 bei der TSG Hoffenheim und enttäuscht 15.000 mitgereiste Fans. Die Spieler üben Selbstkritik und entschuldigen sich bei den Anhängern.

Von Bastian Küsel

Sinsheim - Bitter: Rund 15.000 mitgereiste Fans hatten auf einen Überraschungscoup des HSV bei der TSG 1899 Hoffenheim gehofft. Stattdessen setzte es nach einer schwachen Vorstellung eine verdiente 1:4-Niederlage.

Die HSV-Spieler um Miro Muheim (27, r.) zeigten sich nach der verdienten Pleite gegen Hoffenheim selbstkritisch.  © WITTERS

Nach dem Spiel zeigten sich die Protagonisten selbstkritisch: "Wir haben heute nicht das auf den Platz gebracht, was wir gegen so eine Mannschaft bringen müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Wir haben viel von dem vermissen lassen, was uns in der vergangenen Woche stark gemacht hat", urteilte Miro Muheim (27) treffend.

Kapitän Yussuf Poulsen (31) sah es ähnlich: "Wir waren heute insgesamt die schlechtere Mannschaft (...). Heute war leider so ein Tag, an dem zu viele Komponenten gefehlt haben. Wir können es definitiv besser."

Vor allem mit Blick auf den überragenden Fan-Support ließ die Leistung sehr zu wünschen übrig. "Wir haben uns das heute natürlich anders vorgestellt. Es tut weh, besonders vor so vielen mitgereisten Fans", unterstrich Keeper Daniel Heuer Fernandes (33).

Auch Muheim betonte: "Der Support war der Wahnsinn, und für die mitgereisten Fans tut es mir leid. Ich kann nur Danke sagen. Wir werden weiter an uns arbeiten und es hoffentlich nächste Woche besser machen."

HSV baut gruselige Auswärtsbilanz bei der TSG Hoffenheim aus

Sinnbild: HSV-Stürmer Rayan Philippe (25, am Boden) rutschte bei seinem Elfmeter in der Nachspielzeit aus und verschoss.  © WITTERS

Bevor es in die Vorbereitung auf das letzte Spiel des Jahres gegen Eintracht Frankfurt geht (Samstag/15.30 Uhr), werden die Hanseaten aber die Unzulänglichkeiten gegen Hoffenheim aufarbeiten müssen.

Coach Merlin Polzin (35) begann damit bereits kurz nach Schlusspfiff. "Die einzelnen Gegentore sind zu einfach gefallen. Gleichzeitig haben wir es nicht geschafft, die Kontermöglichkeiten für uns zu nutzen. Es war ein langer Nachmittag, der sich für alle HSVer nicht gut angefühlt hat", analysierte er.

Dass Rayan Philippe (25) bei seinem Elfmeter in der Nachspielzeit wegrutschte und verschoss, sei ein Sinnbild für den "gebrauchten Tag" gewesen, verdeutlichte der Übungsleiter.

So stand am Ende die vierte Auswärtsniederlage in Folge zu buche. Zwei Punkte aus nunmehr sieben Partien in der Fremde bedeuten weiterhin Platz 18 in der Auswärtstabelle. Wie gut, dass es nächste Woche wieder im Volkspark rund geht ...

