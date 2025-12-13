Deutliche Pleite! Hoffenheim zeigt dem HSV die Grenzen auf

Sinsheim - Zurück auf dem Boden der Tatsachen: Der HSV hat von der TSG 1899 Hoffenheim klar die Grenzen aufgezeigt bekommen und eine deutliche 1:4-Pleite kassiert.

Frustrierte Gesichter beim HSV: Miro Muheim (l.) und Keeper Daniel Heuer Fernandes ärgern sich über die zu einfachen Gegentore gegen Hoffenheim. © WITTERS

Trotz des herausragenden Fan-Supports - bis zu 15.000 Gäste-Fans waren in der PreZero-Arena am Start - war schnell klar, wer der Herr im Haus ist: Nach nur acht Minuten durften die Kraichgauer erstmals jubeln.

Grischa Prömel stand nach einer Flanke von der linken Seite im Zentrum völlig frei und nickte unhaltbar für Keeper Daniel Heuer Fernandes ein. Die gesamte Hintermannschaft der Rothosen hatte kollektiv geschlafen.

Zwar hätte Ransford Königsdörffer in der 27. Minute den Ausgleich erzielen können, so wirklich verdient wäre der aber nicht gewesen. Die TSG war die spielerisch klar bessere Mannschaft - und belohnte sich dafür nach einer guten halben Stunde.

Nach einer starken Kombination setzte sich Ozan Kabak im Strafraum erstklassig durch und erhöhte aus kurzer Distanz überlegt auf 2:0 (31.). Wieder machte die HSV-Defensive es den Hausherren dabei deutlich zu einfach.